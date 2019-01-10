Литва продолжила сухопутный транзит газа в Калининград

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Литовский газотранспортный оператор Amber Grid фиксирует продолжение поставок газа по магистральному газопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград в первые полные сутки (9 января) после официального запуска терминала СПГ в Калининградской области.

В момент официального запуска терминала председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер наглядно продемонстрировал президенту РФ Владимиру Путину, что западный анклав РФ может быть полностью обеспечен СПГ - без трубопроводных поставок газа через Белоруссию и Литву: "Уважаемый Владимир Владимирович, на схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал".

Amber Grid сообщает, что 9 января в российскую область было поставлено 4 млн кубометров газа, в настоящее время поставки также идут, свидетельствуют актуальные данные Amber Grid.

8 января - в день запуска терминала было поставлено 3,8 млн кубометров "голубого топлива". При этом картинка текущих поставок в какой-то момент действительно показывала ноль.

Посуточная статистика Amber Grid действительно показывает прекращение поставок (ноль транзита) за газовые сутки 6 января, а также резкое - четырехкратное снижение поставок 5 января, что говорит о том, что остановка транзита могла произойти внутри этого суточного интервала.

Максимальный за сезон объем суточного транзита в Калининград пришелся на 20 декабря - 10 млн кубометров.