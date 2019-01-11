Газоснабжение Калининграда через Литву и Белоруссию возобновилось в прежнем объеме

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Поставки газа в Калининградскую область по суше (по магистральному газопроводу Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград) вернулись к тем же значениям, которые были до запуска терминала СПГ, свидетельствуют данные литовского газотранспортного оператора Amber Grid.

За газовые сутки 10 января поставки по суше достигли 9,5 млн кубометров, что не сильно отличается от максимальных поставок за текущий зимний сезон - 10 млн кубометров 20 декабря.

В момент официального запуска терминала председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер наглядно продемонстрировал президенту России Владимиру Путину, что западный анклав РФ может быть полностью обеспечен СПГ - без трубопроводных поставок газа через Белоруссию и Литву: "Уважаемый Владимир Владимирович, на схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал".

8 января - в день запуска терминала по наземному трубопроводу было поставлено 3,8 млн кубометров "голубого топлива". При этом картинка текущих поставок в какой-то момент действительно показывала ноль. 9 января в российскую область по трубопроводу было поставлено 4 млн кубометров газа.