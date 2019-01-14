Китай за год сократил прямые инвестиции в Северную Америку и ЕС на 73%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Китай сократил прямые инвестиции в экономику США, Канады и стран Европейского союза из-за усиления регуляторного надзора на 73% в 2018 году, до минимума за шесть лет - $30 млрд, свидетельствуют данные юрфирмы Baker McKenzie.

В прошлом году иностранные регуляторы заблокировали или отменили 21 сделку M&A, в которых китайские компании выступали приобретателями, пишет South China Morning Post.

В 2017 году Китай инвестировал в эти два региона $111 млрд, годом ранее - $94 млрд.

Наиболее заметным было сокращение китайских вложений в экономику США - на 83%, с $29 млрд в 2017 году до $4,8 млрд в 2018 году. В 2016 году объем этих инвестиций превышал $45,6 млрд.

По данным Baker McKenzie, в Европе китайские компании уменьшили прямые вложения на 70% - с $80 млрд до $22,5 млрд.

С учетом усиления надзора за сделками M&A эксперты ожидают дальнейшего снижения и в 2019 году.

Кроме того, анализ Baker McKenzie показал, что в 2018 году китайские компании продали рекордные объемы активов в Северной Америке - на $23 млрд. Отток инвестиций из США и Канады превысил приток на $5,5 млрд.

В предыдущие годы китайские компании скупали активы за рубежом без разбора, и Пекин был вынужден ужесточить контроль и потребовал ограничить долговую нагрузку.

В том числе конгломерат HNA за год продал активы более чем на $17 млрд, свидетельствуют данные агентства Bloomberg. А страховщик Anbang нанял Bank of America, чтобы организовать продажу гостиничного портфеля в США стоимостью около $10 млрд.

Между тем, по данным министерства торговли КНР, прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в декабре 2018 года увеличились на 24,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года и составили 92,3 млрд юаней ($13,6 млрд).

Месяцем ранее наблюдалось сокращение на 24,9%.

По итогам 2018 года в целом объем фактически освоенных зарубежных инвестиций повысился на 0,9%, до 885,6 млрд юаней.