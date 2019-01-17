Правительство РФ рассмотрит законопроект, позволяющий "Уралкалию" закачивать воду в пласт

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект, разрешающий закачку воды в пласты горных пород при добыче калийных и магниевых солей.

Соответствующие поправки, разработанные Минприроды РФ, предполагается внести в закон "О недрах" и закон "Об отходах производства и потребления".

Бенефициаром поправок станет "Уралкалий", который ведет добычу на аварийном руднике "Соликамск-2". Летом прошлого года приток рассола на руднике резко вырос, что побудило компанию искать дополнительные варианты его утилизации для продления срока работы шахты. Помимо размещения в подземных коллекторах, рассматривался вариант сброса рассола в водные объекты - за получением такого разрешения компания обращалась в профильные ведомства.

Добыча калийных и магниевых солей сопровождается образованием высокоминерализованных сточных вод, которые накапливаются в специальных резервуарах, а затем перекачиваются в шламохранилища. Часть сточных вод затем используется в технологическом процессе закладки отработанного шахтного пространства, а избытки нужно утилизировать.

Закачка таких вод в подземные коллекторы, по данным научных исследований, является наиболее безопасным способом их удаления с точки зрения охраны окружающей среды, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Другими способами их утилизации в мировой практике являются выпаривание (актуально для жаркого климата, сопровождается загрязнением воздуха), строительство дополнительных накопительных ёмкостей (нерациональное использование большого количества земельных участков) и сброс в поверхностные водные объекты (оказывает негативное воздействие на окружающую среду), отмечает Минприроды.

Для сокращения негативного воздействия на окружающую среду предусматривается, что размещение сточных вод будет осуществляться только в случае выполнения недропользователем недр ряда требований. В частности, необходимо получение положительного заключения госэкспертизы о пригодности участка недр для размещения. Это не должно наносить вреда запасам подземных вод, поставленным на баланс для питьевого водоснабжения, лечебных или промышленных целей. Кроме того, должна быть утверждена проектная документация на строительство подземных сооружений для размещения в недрах вод.

Предлагаемые поправки в декабре были одобрены Комиссией Правительства РФ по законопроектной деятельности.

"Уралкалий" в ноябре 2014 года приостановил работу рудника "Соликамск-2" и эвакуировал персонал из-за резкого увеличения притока рассола в шахте. В районе аварийного рудника был обнаружен провал грунта.

Позднее приток рассола стабилизировался, что позволило "Уралкалию" возобновить промышленную эксплуатацию рудника и работы по устранению последствий аварии, в частности, по закладке отработанного шахтного пространства. При этом "Уралкалий" объявил, что к 2020 году планирует построить два новых шахтных ствола для безопасной отработки оставшихся запасов аварийного рудника. Стоимость нового рудника мощностью 2,3 млн тонн в год оценивается в 50 млрд рублей.

"Уралкалий" - один из крупнейших в мире и до прошлого года единственный в России производитель хлоркалия. Мощности компании, по последним ее оценкам, составляют 13,1 млн тонн хлоркалия в год. Калийный рудник в Пермском крае в прошлом году также запустил "ЕвроХим", в этом году компания рассчитывает ввести второй рудник - в Волгоградской области.