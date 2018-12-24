"Уралкалий" возобновил штатную работу рудника "Соликамск-3" после пожара

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "Уралкалий" возобновил штатную работу рудника "Соликамск-3", на строящемся стволе которого в субботу произошло возгорание, сообщила компания.

"Подземный и надземный производственный комплекс рудоуправления возобновили работу в штатном режиме", - говорится в пресс-релизе. Мероприятия по ликвидации аварии завершены.

Как сообщалось, утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" возникло возгорание, в результате девять строителей погибли. СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.

Задержаны четыре сотрудника ФГУП "УС-30 СМУ-680" (подрядчик "Уралкалия"): горный мастер Андрей Купришкин, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максим Канищев, горный мастер Игорь Чукаев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин.

Подрядчик ФГУП "УС-30" выполнял работы по достройке четвертого ствола в рамках расширения рудника "Соликамск-3". С запуском этого ствола мощности шахты должны вырасти на 600 тысяч тонн - до 3,3 млн тонн в год. Проект, стоимость которого оценивалась компанией в $135 млн, был включен в программу развития мощностей "Уралкалия" после аварии на соседнем руднике "Соликамск-2" в 2014 году.

"Уралкалий" уточнял, что четвертый ствол с декабря 2017 года был передан подрядчику "для проведения производственных работ со всеми сопутствующими мероприятиями, включая обеспечение соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда".

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами.