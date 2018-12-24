Главные новости
В миреТрамп назначил нового главу ПентагонаВ РоссииТела всех погибших на шахте в Соликамске подняты на поверхностьВ миреВыдумывавшего статьи репортера Der Spiegel обвинили в краже пожертвований
В России

В Пермском крае объявлен траур по погибшим на шахте строителям

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Понедельник, 24 декабря объявлен в Пермском крае днем траура по погибшим строителям на шахте "Уралкалия" в Соликамске.

В этот день в регионе будут приспущены флаги РФ и Пермского края, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и телепередачи.

Девять строителей погибли в результате задымления, которое возникло утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия". Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

23 декабря ликвидировали все очаги возгорания в стволе шахты. С глубины в 362 метра были подняты на поверхность тела погибших.

В воскресенье в Соликамск начали прибывать семьи погибших. У проходной предприятия появился временный мемориал, куда неравнодушные к трагедии стали приносить гвоздики, детские рисунки.

Президент РФ Владимир Путин в связи с аварией на шахте выслушал доклады губернатора Пермского края Максима Решетникова и главы МЧС Евгения Зиничева, поручил им принять все необходимые меры для оказания помощи семьям погибших. Кроме того, президент поручил следственным органам разобраться с причинами, которые привели к гибели людей.

Премьер РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП на шахте в Соликамске и пообещал помощь федеральных властей.

Компания "Уралкалий" сообщила, что выплатит 3 млн руб. семье каждого погибшего. Губернатор Пермского края сообщил, что подписаны распоряжения по выплатам семьям погибших в размере 1 млн руб. Власти Башкирии намерены выплатить по 1 млн рублей семьям троих погибших строителей - жителей республики.

Кроме того, во ФГУП "Управление строительства-30", которое ведет работы на шахте "Уралкалия" в Соликамске, сообщили, что оплатят похороны погибших горняков и будет оказана единовременная помощь каждой семье погибшего в размере 2 млн рублей за счет предприятия. Помимо этого, будет осуществлена страховая выплата в районе 1 млн рублей на каждого погибшего.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР. В рамках расследования дела задержаны четыре сотрудника ФГУП "УС-30 СМУ-680" (подрядчик "Уралкалия").

В понедельник будет создана спецкомиссия по расследованию обстоятельств произошедшего, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края в воскресенье. В нее войдут представители Ростехнадзора и всех профильных служб.

Между тем сообщалось, что, по данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Пермский край, Соликамск

Новости по теме

В России
Тела всех погибших на шахте в Соликамске подняты на поверхностьТела всех погибших на шахте в Соликамске подняты на поверхность
На извлечение всех тел из шахты потребовалось более шести часовПодробнее
 Спасатели ликвидировали пожар в соликамской шахтеСпасатели ликвидировали пожар в соликамской шахте
К этому времени на поверхность подняли тела пяти из девяти погибших на руднике строителейПодробнее
 Брянский губернатор задумался об увольнении чиновника, чьи дети отдыхают за счет благотворителейБрянский губернатор задумался об увольнении чиновника, чьи дети отдыхают за счет благотворителей
Фонд имени Андрея Карлова организовал поездку в Турцию для детей с тяжелыми заболеваниями, а глава города Клинцы Олег Шкуратов отправил туда своего ребенка и детей других чиновниковПодробнее
 На шахте в Соликамске обнаружили тело девятого горнякаНа шахте в Соликамске обнаружили тело девятого горняка
Спасатели начинают подъем погибших на поверхностьПодробнее
Роструд напомнил о предстоящих через неделю десятидневных новогодних каникулахРоструд напомнил о предстоящих через неделю десятидневных новогодних каникулах
Первая рабочая неделя 2019 года будет трехдневнойПодробнее
 В шахте в Соликамске обнаружены тела восьми человекВ шахте в Соликамске обнаружены тела восьми человек
Спасателям удалось обнаружить тела с седьмой попыткиПодробнее
 Пермский губернатор выразил соболезнования семьям заблокированных в шахте "Уралкалия" строителейПермский губернатор выразил соболезнования семьям заблокированных в шахте "Уралкалия" строителей
Шансов на выживание заблокированных в задымленном шахтном стволе строителей нет, признал Максим РешетниковПодробнее
 Спасатели пробрались в ствол задымленной шахты "Уралкалия"Спасатели пробрались в ствол задымленной шахты "Уралкалия"
Предыдущие пять попыток оказались неудачнымиПодробнее
 СКР возбудил уголовное дело в связи с аварией на шахте СоликамскаСКР возбудил уголовное дело в связи с аварией на шахте Соликамска
Как сообщили в ведомстве, связи с остающимися под землей девятью горняками до сих пор нетПодробнее
 Аэродром "Бельбек" принял первые боевые самолеты после реконструкцииАэродром "Бельбек" принял первые боевые самолеты после реконструкции
Как отметили военные, теперь севастопольский аэродром готов к приему судов всех типовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 декабря6 фото
21 декабря
Фотохроника 21 декабря
Лучшие фото недели10 фото
21 декабря
Лучшие фото недели
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп назначил нового главу ПентагонаВ РоссииТела всех погибших на шахте в Соликамске подняты на поверхностьВ миреВыдумывавшего статьи репортера Der Spiegel обвинили в краже пожертвованийВ миреВ США не исключили частичной приостановки работы правительства до январяВ РоссииБрянский губернатор задумался об увольнении чиновника, чьи дети отдыхают за счет благотворителейЭкономикаВ Финляндии началось строительство "Северного потока-2"

Трамп и Эрдоган обсудили как избежать "вакуума власти" при выводе военных США из Сирии

Лидер новой церкви Украины планирует менять отношение православных к ЛГБТ

Мосгорсуд рассмотрит жалобу ОКР на решение по бобслеисту Зубкову

"Слован" потерпел 13-е поражение подряд в КХЛ

Министр просвещения рассказала о планах экспертизы учебников

Процедуру экспертизы изменят, для нее выберут государственную организацию Подробнее

Что произошло за день: воскресенье, 23 декабря

Новый глава Пентагона, отдых детей чиновников из Брянска вместо больных ребят и возвращение Кокорина и Мамаева на футбольное поле Подробнее

Внедорожник с охотниками упал с обрыва на Кубани

Трамп назначил нового главу Пентагона

Трамп назначил нового главу ПентагонаВместо генерала Джеймса Мэттиса этот пост займет его заместитель Патрик Шанахан Подробнее

Тела всех погибших на шахте в Соликамске подняты на поверхность

Тела всех погибших на шахте в Соликамске подняты на поверхностьНа извлечение всех тел из шахты потребовалось более шести часов Подробнее

Выдумывавшего статьи репортера Der Spiegel обвинили в краже пожертвований

Выдумывавшего статьи репортера Der Spiegel обвинили в краже пожертвованийЖурналист просил перевести деньги в помощь сирийским детям на его личный счет Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');