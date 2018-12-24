В Пермском крае объявлен траур по погибшим на шахте строителям

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Понедельник, 24 декабря объявлен в Пермском крае днем траура по погибшим строителям на шахте "Уралкалия" в Соликамске.

В этот день в регионе будут приспущены флаги РФ и Пермского края, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и телепередачи.

Девять строителей погибли в результате задымления, которое возникло утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия". Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

23 декабря ликвидировали все очаги возгорания в стволе шахты. С глубины в 362 метра были подняты на поверхность тела погибших.

В воскресенье в Соликамск начали прибывать семьи погибших. У проходной предприятия появился временный мемориал, куда неравнодушные к трагедии стали приносить гвоздики, детские рисунки.

Президент РФ Владимир Путин в связи с аварией на шахте выслушал доклады губернатора Пермского края Максима Решетникова и главы МЧС Евгения Зиничева, поручил им принять все необходимые меры для оказания помощи семьям погибших. Кроме того, президент поручил следственным органам разобраться с причинами, которые привели к гибели людей.

Премьер РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ЧП на шахте в Соликамске и пообещал помощь федеральных властей.

Компания "Уралкалий" сообщила, что выплатит 3 млн руб. семье каждого погибшего. Губернатор Пермского края сообщил, что подписаны распоряжения по выплатам семьям погибших в размере 1 млн руб. Власти Башкирии намерены выплатить по 1 млн рублей семьям троих погибших строителей - жителей республики.

Кроме того, во ФГУП "Управление строительства-30", которое ведет работы на шахте "Уралкалия" в Соликамске, сообщили, что оплатят похороны погибших горняков и будет оказана единовременная помощь каждой семье погибшего в размере 2 млн рублей за счет предприятия. Помимо этого, будет осуществлена страховая выплата в районе 1 млн рублей на каждого погибшего.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек". Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР. В рамках расследования дела задержаны четыре сотрудника ФГУП "УС-30 СМУ-680" (подрядчик "Уралкалия").

В понедельник будет создана спецкомиссия по расследованию обстоятельств произошедшего, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края в воскресенье. В нее войдут представители Ростехнадзора и всех профильных служб.

Между тем сообщалось, что, по данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами.