В МЧС назвали возгорание стройматериалов возможной причиной пожара на шахте "Уралкалия"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Причиной пожара на строящемся стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" могло стать возгорание строительных материалов, сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев в эфире телеканала "Россия-24" в четверг.

"Версии есть. Говорить пока о них рано, но мы предполагаем, что это все-таки возгорание, произошедшее со строительными материалами, там проходили ремонтные работы",- сказал Зиничев.

Он пояснил, что спасательная операция осложнялась тем, что на месте ЧП была сильная задымленность и группы спасателей не могли спуститься на глубину, где находились люди. "(Сотрудники МЧС - ИФ) сделали все возможное, но, к сожалению, в данной конкретной ситуации спасти людей не представлялось возможным", - добавил Зиничев. По его словам, он все время находился на связи с руководством краевого главка МЧС и об обстановке "знал каждый час".

Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло возгорание, вызванное, по предварительным данным, строительными работами. Работы на стволе выполняла ФГУП "УС-30".

В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Еще девять оказались заблокированными в шахте, их тела обнаружили в воскресенье. К вечеру того же дня были полностью ликвидированы очаги возгорания.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности горных работ, повлекшее смерть трех и более человек" (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР. Четыре фигуранта дела арестованы.