Главные новости
В РоссииХанты-Мансийский суд арестовал на два месяца несостоявшегося угонщика самолетаВ России"Роскосмос" сорвал сроки строительства космодрома "Восточный" и попросил еще денегВ РоссииРоскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов Microsoft
Экономика

В ВТБ опровергли переговоры о возможном объединении "Магнита" и "Ленты"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Никаких обсуждений возможного объединения ритейлеров "Магнит" и "Лента" до сих пор не велось. Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

Ритейлер "Магнит", крупнейшим акционером которого является ВТБ, на прошлой неделе сообщил о том, что экс-глава сети "Лента" Ян Дюннинг займет новый пост президента компании. Также он войдет в совет директоров "Магнита", что должно "усилить взаимодействие" между советом директоров и менеджментом. Это назначение породило на рынке волну слухов о возможном объединении "Магнита" и "Ленты" в будущем.

Соловьев сравнил механизм возникновения этой спекуляции с появлением слуха о покупке ВТБ Альфа-банка после перехода в последний бывшего куратора розницы госбанка Владимира Верхошинского.

"Это приблизительно такого же уровня рассуждения. Поэтому я не знаю, как это комментировать. Если будут какие-то предложения со стороны акционеров, конечно, совет директоров рассмотрит. Пока ни менеджмент с этим не приходил как со своими идеями, ни совет директоров, ни акционеры. Мы к ним тоже не ходили для обсуждения, потому что это другой формат, другая стратегия. Пока, по крайней мере, это ни разу не обсуждалось, поэтому остается на уровне спекуляции", - сказал первый зампред ВТБ.

Дюннинг ушел из "Ленты" в декабре прошлого года. Он руководил компанией почти десять лет - прошел многолетний акционерный конфликт в "Ленте" (его кандидатуру на посту гендиректора поддерживали TPG и "ВТБ Капитал", которым противостояли Дмитрий Костыгин и Август Мейер), при нем компания провела IPO, стала крупнейшей сетью гипермаркетов в России и третьим по размеру выручки ритейлером - после X5 Retail Group и "Магнита".

В прошлом году у "Магнита" сменился акционер, а затем и управленческая команда. В марте основатель сети Сергей Галицкий продал 29,1% акций группе ВТБ. Весной исполнительным директором ритейлера была назначена Ольга Наумова, которая ранее около пяти лет возглавляла сеть магазинов "Пятерочка" (принадлежит главному конкуренту "Магнита" - X5 Retail Group). В июне она стала главным исполнительным директором.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. В 2013-2016 годах компания была первой и по размеру выручки, но в конце 2016 года уступила лидерство X5 Retail Group. Сейчас "Магнит" ставит задачу вернуть лидерство на российском рынке.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Магнит, Лента, ВТБ

Новости по теме

Экономика
ЕС пригрозил США ответными сборами в случае введения пошлин на машиныЕС пригрозил США ответными сборами в случае введения пошлин на машины
Еврокомиссия уже подготовила предварительный список импортируемых из США товаров на сумму 20 млрд евро, в отношении которых могут быть приняты мерыПодробнее
 Правительство рассмотрит постепенную отмену льгот на электроэнергиюПравительство рассмотрит постепенную отмену льгот на электроэнергию
Отмена льгот коснется сельского населения и владельцев электроплитПодробнее
 ЦБ санирует Московский индустриальный банкЦБ санирует Московский индустриальный банк
Банк занимает 33-место по размеру активовПодробнее
 NYT увидела выгоду для Дерипаски в сделке с американским МинфиномNYT увидела выгоду для Дерипаски в сделке с американским Минфином
По утверждению издания, санкционная сделка может позволить Дерипаске погасить часть долгаПодробнее
Шефчович рассказал о своих двусторонних переговорах с Россией и УкраинойШефчович рассказал о своих двусторонних переговорах с Россией и Украиной
Представитель Еврокомиссии также анонсировал встречу с европейскими операторами энергосектораПодробнее
 "Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединиться"Красное и белое", "Дикси" и "Бристоль" решили объединиться
В результате слияния в России появится третий по обороту розничный ритейлерПодробнее
 В ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границуВ ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границу
Основными способами стали подлог документов, "карусель", а также фирмы-однодневкиПодробнее
 S&P подтвердило суверенные рейтинги РоссииS&P подтвердило суверенные рейтинги России
Рейтинг остается на уровне "BBB-/А-3", прогноз - "стабильный"Подробнее
 Суд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AGСуд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG
Суд отменил свое постановление от 29 мая 2018 года, которое вынес по заявлению "Нафтогаза Украины", пытающегося исполнить решение Стокгольмского арбитражаПодробнее
 Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 разаЧистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза
В прошлом году внешние обязательства банков снижались, а их иностранные активы рослиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 января6 фото
22 января
Фотохроника 22 января
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииХанты-Мансийский суд арестовал на два месяца несостоявшегося угонщика самолетаВ России"Роскосмос" сорвал сроки строительства космодрома "Восточный" и попросил еще денегВ РоссииРоскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов MicrosoftВ РоссииВласти Кузбасса проверят местные школы после сообщений о голодных обмороках учениковВ РоссииЗадержанного в ХМАО пассажира "Аэрофлота" обвинили в попытке угона самолетаВ миреЧетыре гражданина Турции погибли при пожаре в Керченском проливе

ЕС пригрозил США ответными сборами в случае введения пошлин на машины

ЕС пригрозил США ответными сборами в случае введения пошлин на машиныЕврокомиссия уже подготовила предварительный список импортируемых из США товаров на сумму 20 млрд евро, в отношении которых могут быть приняты меры Подробнее

Двое полицейских из подмосковного Чехова стали фигурантами дела о взятках

Экс-директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника задержан по делу о хищении

Диспетчера обвинили в гибели двух человек из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге

Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧЕ в Минске

Второе место заняла еще одна россиянка, Софья Самодурова Подробнее

В Самаре мужчина разбился насмерть во время чистки крыши

Около 30 тысяч таксистов в Мадриде и Барселоне присоединились к забастовке против Uber

Conde Nast ограничит доступ к онлайн-версиям всех своих журналов

В Новгородской области приняли закон о допвыплатах женщинам, родившим первенца до 29 лет

Власти Дагестана и Чечни создали комиссию для определения границ

Ханты-Мансийский суд арестовал на два месяца несостоявшегося угонщика самолета

Ханты-Мансийский суд арестовал на два месяца несостоявшегося угонщика самолетаЗащита Павла Шаповалова уже заявила, что обжалует решение суда Подробнее

Швеция в 2030 году запретит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

IBU отклонил жалобу главы СБР на слова Фуркада в адрес Логинова

"Угонщик" самолета Сургут - Москва не признал вину в суде

Согласно показаниям бортпроводницы, ранее Шаповалов заявлял, что причастен к терактам 11 сентября Подробнее

Научно-технологический центр МГУ получит территорию, предназначавшуюся под жилье

Научно-технологический центр МГУ получит территорию, предназначавшуюся под жильеПутин выступил на заседании попечительского совета университета и пообещал, что пространства вокруг вуза будут использованы для его развития Подробнее

Президент Турции Эрдоган приехал в Москву

Врачи заявили о крайне тяжелом состоянии потерявшейся в горах на Урале туристки

Спасатели отчаялись найти аргентинского футболиста, пропавшего после крушения самолета

В ВТБ опровергли переговоры о возможном объединении "Магнита" и "Ленты"

Число пострадавших от прорыва трубы с горячей водой в Самаре возросло до 15

Следствие попросит арестовать владельца приюта в Благовещенске, где замучили 47 собак

Киев решил выйти из трех соглашений по экономическому сотрудничеству в рамках СНГ

Москва предложила Вашингтону провести в Пекине консультации по ДРСМД

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');