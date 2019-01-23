В ВТБ опровергли переговоры о возможном объединении "Магнита" и "Ленты"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Никаких обсуждений возможного объединения ритейлеров "Магнит" и "Лента" до сих пор не велось. Об этом сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

Ритейлер "Магнит", крупнейшим акционером которого является ВТБ, на прошлой неделе сообщил о том, что экс-глава сети "Лента" Ян Дюннинг займет новый пост президента компании. Также он войдет в совет директоров "Магнита", что должно "усилить взаимодействие" между советом директоров и менеджментом. Это назначение породило на рынке волну слухов о возможном объединении "Магнита" и "Ленты" в будущем.

Соловьев сравнил механизм возникновения этой спекуляции с появлением слуха о покупке ВТБ Альфа-банка после перехода в последний бывшего куратора розницы госбанка Владимира Верхошинского.

"Это приблизительно такого же уровня рассуждения. Поэтому я не знаю, как это комментировать. Если будут какие-то предложения со стороны акционеров, конечно, совет директоров рассмотрит. Пока ни менеджмент с этим не приходил как со своими идеями, ни совет директоров, ни акционеры. Мы к ним тоже не ходили для обсуждения, потому что это другой формат, другая стратегия. Пока, по крайней мере, это ни разу не обсуждалось, поэтому остается на уровне спекуляции", - сказал первый зампред ВТБ.

Дюннинг ушел из "Ленты" в декабре прошлого года. Он руководил компанией почти десять лет - прошел многолетний акционерный конфликт в "Ленте" (его кандидатуру на посту гендиректора поддерживали TPG и "ВТБ Капитал", которым противостояли Дмитрий Костыгин и Август Мейер), при нем компания провела IPO, стала крупнейшей сетью гипермаркетов в России и третьим по размеру выручки ритейлером - после X5 Retail Group и "Магнита".

В прошлом году у "Магнита" сменился акционер, а затем и управленческая команда. В марте основатель сети Сергей Галицкий продал 29,1% акций группе ВТБ. Весной исполнительным директором ритейлера была назначена Ольга Наумова, которая ранее около пяти лет возглавляла сеть магазинов "Пятерочка" (принадлежит главному конкуренту "Магнита" - X5 Retail Group). В июне она стала главным исполнительным директором.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. В 2013-2016 годах компания была первой и по размеру выручки, но в конце 2016 года уступила лидерство X5 Retail Group. Сейчас "Магнит" ставит задачу вернуть лидерство на российском рынке.