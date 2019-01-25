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ЦБ начнет проведение отложенных покупок валюты с 1 февраля

Есть обновление от 10:07

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ принял решение приступить с 1 февраля 2019 года к проведению отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, говорится в сообщении ЦБ.

Отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 млрд рублей.

ЦБ оставляет за собой право приостанавливать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

Банк России 23 августа 2018 года объявил о приостановке покупки валюты на рынке для Минфина до конца сентября, а в середине сентября продлил этот мораторий до конца 2018 года. Все это время конвертация средств в рамках бюджетного правила проводилась путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения ЦБ эквивалентных покупок на внутреннем рынке. Объем отложенных покупок оценивается примерно в $30 млрд.

Банк России возобновил регулярные покупки валюты для Минфина с 15 января 2019 года. Минфин ранее сообщил, что совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 15 января по 6 февраля 265,8 млрд рублей (минимальный уровень с апреля 2018 года). Ежедневный объем покупки валюты составит 15,6 млрд рублей.

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Теги: ЦБ РФ

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