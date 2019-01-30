Нефть Brent подорожала до $61,6 за баррель

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду после существенного роста накануне, инвесторы оценивают потенциальное влияние санкций против Венесуэлы на рынок и следят за торговыми переговорами США и Китая.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени подорожали на $0,32 (0,52%) - до $61,64 за баррель. На торгах во вторник их цена увеличилась на $1,39 (2,32%) и составляла на закрытие $61,32 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,19 (0,36%) - до $53,50 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $1,32 (2,54%), до $53,31 за баррель.

Как сообщалось, Минфин США ввел санкции в отношении венесуэльской государственной нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), предусматривающие блокировку активов компании стоимостью $7 млрд.

Теперь власти Венесуэлы могут объявить о наступлении форс-мажорных обстоятельств, сославшись на обстоятельства непреодолимой силы. По оценкам агентства Bloomberg, такая мера может привести к сокращению поставок в следующем месяце на примерно 12 млн баррелей.

Всего Венесуэла добывает порядка 1,2 млн баррелей в сутки, тогда как еще три года назад показатель составлял 2,4 млн баррелей в сутки.

"Едва ли нефть сильно вырастет в цене, если только не случится резкой эскалации политической ситуации в Венесуэле, - полагает аналитик Samsung Futures Ким Квангре. - Инвесторы также внимательно следят за развитием торговых переговоров в Вашингтоне".

Переговоры между представителями США и Китая по торговым вопросам состоятся на этой неделе. Стороны постараются достигнуть прогресса в разрешении противоречий, поскольку срок заморозки пошлин в отношении китайских товаров на сумму $200 млрд истекает уже 1 марта.

Накануне из сообщения Американского института нефти (API) стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что они укажут на более существенный подъем запасов - на 3,15 млн баррелей.