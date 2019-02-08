ЦБ посчитал умеренным вклад повышения НДС в инфляцию в январе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Вклад повышения НДС в инфляцию в России в январе был умеренным, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров.

"Вклад повышения НДС в годовые темпы роста потребительских цен в январе был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля текущего года", - отмечает регулятор. Он также указывает, что в январе ценовые ожидания предприятий увеличились в связи с произошедшим ранее ослаблением рубля и повышением НДС.

В прошлом месяце годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,0% с 4,3% в декабре 2018 года.

ЦБ также отмечает, что повышение НДС может оказать небольшое сдерживающее влияние на деловую активность, преимущественно это касается начала этого года. В то же время Банк России сохранил прогноз темпов роста ВВП в 1,2-1,7% в 2019 году.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью Business FM заявил, что вторичный эффект повышения НДС на инфляцию через рост издержек производителей продлится до конца марта.

В целом, по его словам, влияние увеличения ставки налога с 18% до 20% на динамику потребительских цен пока ниже большинства прогнозов.

"Те цифры, которые сейчас у нас появляются, первые оценки Росстата - это за девять дней, сегодня будут опубликованы цифры на 14 января, - они все говорят о том, что инфляционная тенденция ниже, чем это ожидали эксперты. Это даже ниже, чем ожидали мы, когда делали свой прогноз - 4,3% на конец года. У нас на январь было заложено очень серьезное повышение цен, гораздо сильнее, чем мы видим сейчас по факту", - отметил Орешкин.

Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам 2019 года на уровне 4,3%, это значительно ниже прогноза ЦБ РФ - 5-5,5%. "Сейчас мы говорим о том, что это ниже 5% - вполне реальные цифры", - подтвердил прогноз министерства Орешкин.