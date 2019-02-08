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Промсвязьбанк через суд потребовал 3 млрд рублей с Promsvyaz Capital B.V.

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании с Promsvyaz Capital BV 3,055 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Заявление подано 5 февраля, суть претензий в материалах суда не раскрывается.

Промсвязьбанк, который с 15 декабря 2017 года санируется, в 2018 году был передан Росимуществу. Ранее бизнесмены Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали банк через Promsvyaz Capital B.V. Представитель Ананьева ранее сообщал "Интерфаксу", что по состоянию на осень 2018 года компания Promsvyaz Capital B.V. принадлежала одному Дмитрию Ананьеву.

Promsvyaz Capital B.V. ранее пыталась оспорить ряд решений и предписаний ЦБ РФ, в частности, решение о доформировании резервов Промсвязьбанком и введении в него временной администрации. Также Девятый арбитражный апелляционный суд 20 сентября 2018 года подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который 27 июня отказал Promsvyaz Capital B.V. в удовлетворении требований к Банку России о признании недействительными действия и бездействия.

Промсвязьбанк по итогам 2018 года занял 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". На базе банка предполагается построить опорную кредитную организацию для ОПК и крупного госзаказа.

Теги: Промсвязьбанк

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