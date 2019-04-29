Самарская компания подаст в суд на "Транснефть" из-за обвинений в загрязнении нефти
Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В ООО "Самаратранснефть-Терминал" (СТНТ) назвали некорректным заявление "Транснефти" о причастности компании к загрязнению нефти в трубопроводе "Дружба" и заявили о планах обратиться в суд.
Генеральный директор СТНТ Антон Томилов, чье заявление опубликовано на сайте предприятия, отметил, что обвинения со стороны "Транснефти" наносят урон деловой репутации СТНТ. По его словам, терминал, который ранее указала "Транснефть" в качестве узла учета, через который попала некондиционная нефть, находится вне территории завода, так как был продан ООО "Нефтеперевалка" в 2017 году.
"Какие-либо коммерческие отношения между ООО "Нефтеперевалка" и СТНТ в настоящий момент отсутствуют. СТНТ является нефтеперерабатывающим заводом. То есть является потребителем нефти и не может иметь отношения к сдачи нефти в трубопровод. Более того, в настоящий момент на территории СТНТ отсутствуют какие-либо подключения к трубопроводу "Транснефть", - отмечает Томилов.
СТНТ обращается к "Транснефти" с просьбой скорректировать заявление и "назвать настоящего виновника и корректного владельца терминала по приемке нефти".
Как сообщалось, проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало норму в десять раз.
"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу. "Транснефть" заявила об умышленном загрязнении и, в частности, назвала "Самаратранснефть-Терминала" причастным к этому процессу. В России возбуждено уголовное дело.
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в минувшую пятницу заявил, что стабильная работа нефтепровода "Дружба" восстановится в течение двух недель.
Вопросы собственности
Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Нефтеперевалка" зарегистрировано в Самарской области, генеральным директором и бенефициаром компании является Светлана Балабай.
"Самаратранснефть-Терминал" является основным производственным активом московской ГК "Петронефть". Номера телефона, указанный в "СПАРКе" для этих двух организаций, совпадают.
В январе 2019 года сообщалось, что ГК "Петронефть" сменило владельцев. Теперь по 33% группы принадлежит компаниям "Рид" Сергея Суслова, "Спецресурс-Сервис" Александра Соловьева и "Даматриа" Андрея Рябкова. При этом доли всех трех новых акционеров находятся в залоге у Абсолют банка (владеет оставшимся 1% компании) и УК "Трансфингруп" (структура НПФ "Благосостояние"). Ранее владельцем 99% компании был Роман Трушев. В конце февраля Арбитражный суд Самарской области ввел процедуру наблюдения в отношении "Самаратранснефть-Терминала" по иску Абсолют банка.
Основным производственным активом "Самаратранснефть-Терминал" является НПЗ в Волжском районе Самарской области, в 2,3 км восточнее села Николаевка мощностью 250 тыс. тонн.