Самарская компания подаст в суд на "Транснефть" из-за обвинений в загрязнении нефти

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В ООО "Самаратранснефть-Терминал" (СТНТ) назвали некорректным заявление "Транснефти" о причастности компании к загрязнению нефти в трубопроводе "Дружба" и заявили о планах обратиться в суд.

Генеральный директор СТНТ Антон Томилов, чье заявление опубликовано на сайте предприятия, отметил, что обвинения со стороны "Транснефти" наносят урон деловой репутации СТНТ. По его словам, терминал, который ранее указала "Транснефть" в качестве узла учета, через который попала некондиционная нефть, находится вне территории завода, так как был продан ООО "Нефтеперевалка" в 2017 году.

"Какие-либо коммерческие отношения между ООО "Нефтеперевалка" и СТНТ в настоящий момент отсутствуют. СТНТ является нефтеперерабатывающим заводом. То есть является потребителем нефти и не может иметь отношения к сдачи нефти в трубопровод. Более того, в настоящий момент на территории СТНТ отсутствуют какие-либо подключения к трубопроводу "Транснефть", - отмечает Томилов.

СТНТ обращается к "Транснефти" с просьбой скорректировать заявление и "назвать настоящего виновника и корректного владельца терминала по приемке нефти".

Как сообщалось, проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Гомельтранснефть Дружба" нефти Urals превышало норму в десять раз.

"Гомельтранснефть Дружба" 24 апреля остановило транзит "грязной" российской нефти в Европу. "Транснефть" заявила об умышленном загрязнении и, в частности, назвала "Самаратранснефть-Терминала" причастным к этому процессу. В России возбуждено уголовное дело.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в минувшую пятницу заявил, что стабильная работа нефтепровода "Дружба" восстановится в течение двух недель.