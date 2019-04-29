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"Роснефть" подтвердила чистоту нефти, подаваемой ей в магистральный трубопровод

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "Роснефть" сдает в систему магистральных трубопроводов нефть, полностью соответствующую ГОСТ, что подтверждается также исследованиями "Транснефти", сообщил журналистам представитель "Роснефти".

Он рассказал, что после появления информации о повышенном содержании хлорорганических соединений в нефти в магистральном трубопроводе "Транснефти", специалисты "Роснефти" провели анализы арбитражных проб партий нефти, сданных обществами группы "Роснефть" на участке Самара-Унеча за период с последней декады марта и до конца апреля 2019 года. Вскрытие проб проводились с участием представителей "Транснефти".

"В аккредитованных лабораториях произведены исследования более 150 арбитражных проб. Результаты исследований подтвердили полное соответствие нефти обществ группы "Роснефть" требованиям ГОСТ", - отметил представитель "Роснефти".

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