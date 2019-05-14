Рынок акций РФ открылся ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен blue chips на фоне подросшей нефти и плюсующих фондовых фьючерсов в США после ощутимого падения мировых площадок накануне из-за провала торговых переговоров США и КНР и объявления Пекина о повышении пошлин на американские товары в ответ на действия Вашингтона.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%, при этом упали на 5% акции "РусАла" на фоне выхода квартального отчета по МСФО.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2513,52 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1210,82 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,5%.

Доллар просел до 65,34 рублей (-0,09 рубля).

Подорожали рублевые бумаги "Татнефти" (+1,5%), "Интер РАО" (+0,8%), Сбербанка (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Роснефти" (+0,7%), "Мечела" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%).

Просели акции "РусАла" (-5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Башнефти" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,2%).

Скорректированный показатель EBITDA по МСФО ОК "РусАл" в I квартале 2019 года составил $226 млн, что на 60,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании. Это практически совпадает с консенсус-прогнозом, составленным "Интерфаксом" ($227 млн).

Выручка "РусАла" в I квартале снизилась на 21%, составив $2,17 млрд. Консенсус "Интерфакса" по выручке - $2,202 млрд. Сокращение выручки обусловлено падением цены алюминия на LME на 13,9%, до $1,859/т по сравнению с $2,159/т годом ранее.

Индексы в США накануне резко упали в связи с провалом торговых переговоров США и КНР и объявлением Пекина о повышении пошлин на американские товары в ответ на действия Вашингтона. Падение Dow Jones (-2,4%) и S&P 500 (-2,4%) было максимальным с 3 января текущего года, Nasdaq (-3,4%) - самым существенным в этом году.

Министерство финансов Китая сообщило, что увеличит до 25% пошлины на некоторые наименования из общего списка товаров американского экспорта общим объемом $60 млрд с 1 июня 2019 года. Пекин повышает до 25% с 10% пошлины для американского СПГ, но не станет увеличивать тарифы на ввоз в Китай сырой нефти.

Последний раунд переговоров между США и Китаем завершился без подписания торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп обвинил в срыве переговоров китайскую сторону, тогда как заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ отметил, что Пекин не может себе позволить пойти на уступки Штатам по принципиальным вопросам двухсторонней торговли.

С 10 мая вступило в силу долгое время откладывавшееся Вашингтоном повышение пошлин на товары китайского экспорта на сумму $200 млрд в год. Теперь эти товары облагаются пошлинами по ставке 25%, а не 10%.

Кроме того, администрация Трампа заявила о готовности ввести 25%-ную пошлину для китайских товаров на сумму еще порядка $300 млрд, то есть почти для всех оставшихся товаров, еще не обложенных такой пошлиной.

Лю Хэ пообещал Штатам, что Китай примет меры в ответ на повышение пошлин Вашингтоном, и эти меры не заставили себя ждать.

Фондовые индексы несколько сократили падение после того, как Трамп заявил в ходе встречи в Белом доме с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на заседании G20 в следующем месяце. Трамп также отметил, что пока не принял решения о том, стоит ли поднимать пошлины на оставшиеся товары китайского экспорта.

Во вторник в Азии на фоне обострения торгового спора США и КНР сохранилась негативная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite снижается также на 0,6%), однако "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

В ходе встречи с премьер-министром Венгрии, Трамп заявил, что "в следующие три-четыре недели" станет ясно, были ли торговые переговоры с Китаем успешными.

Нефть утром во вторник растет из-за сохраняющихся опасений, что усиление напряженности на Ближнем Востоке приведет к перебоям в поставках нефти из этого региона; цена Brent находится примерно на том же уровне, что и при закрытии рынка акций РФ в понедельник.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent утром во вторник составила $70,5 за баррель (+0,4% и -0,6% в понедельник), июньская цена WTI - $61,15 за баррель (+0,2% и -1% накануне).

В минувшее воскресенье четыре судна вблизи территориальных вод ОАЭ подверглись атакам, одно из пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, одно - Норвегии и два танкера - Саудовской Аравии. В понедельник стало известно о еще одном инциденте: нефтетанкер, стоявший на якоре при заправке в Фуджейре, подвергся атаке, получив пробоину в корпусе.

Нефтяной рынок демонстрировал бурный рост в понедельник на новостях из ОАЭ, однако завершил торги снижением в связи с обострением торгового спора США и Китая, повысившего опасения сокращения глобального спроса на нефть.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник рынок акций может еще просесть, но вероятность приостановки коррекции вниз вблизи уровня 1200 пунктов по индексу РТС по-прежнему высока. Фактор "торговых войн" оказывает давление на развивающиеся рынки - фондовый индекс MSCI EM накануне снизился на 1,6%, а с начала месяца потерял 5,8%.

Вместе с тем, краткосрочный всплеск волатильности на фоне увеличения неопределенности не дает достаточных оснований для закрытия "длинных" позиций по российским бумагам, а долгосрочные последствия противостояния США и КНР пока затруднительно оценить (торговая сделка с отменой части пошлин все еще возможна).

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, эскалация торгового конфликта между США и Китаем оказывает негативное влияние на динамику мировых индексов. Китай объявил о введении ответных мер на повышение тарифов со стороны США. В свою очередь в торговом комитете США началась подготовка к введению тарифов на весь оставшийся китайский импорт в размере $325 млрд. Открытые слушания по этому вопросу состоятся 17 июня, после чего с учетом комментариев будет принято решение по введению тарифов.

Ухудшение взаимоотношений между США и Китаем значительно отдаляет стороны от заключения сделки и выступает серьезным триггером, который будет придавливать рынки в ближайшие недели. В краткосрочной перспективе внимание участников рынка, вероятно, вновь сместится в сторону переоценки дальнейших перспектив мировой экономики. В этом плане середина текущей недели станет переломной для динамики ключевых активов и настроений инвесторов. В среду данные по розничным продажам и промышленному производству за апрель опубликует США и Китай.

Среднесрочно повышенная волатильность на глобальных рынках сохранится вплоть до саммита стран-лидеров G20 в конце июня, где может состояться личная встреча президента США Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина.

Перспективы российского рынка определяются в первую очередь внешними условиями и слабым риск-аппетитом. Индексу МосБиржи накануне удалось избежать серьезного падения, поддержку рынку отчасти оказывают стабильные цены на нефть. Также рынок РФ остается привлекательным благодаря приближающемуся дивидендному сезону и высокой дивидендной доходности. Во вторник индекс МосБиржи может удержаться выше отметки 2500 пунктов и останется в нижней половине диапазона 2500-2550 пунктов, считает аналитик.