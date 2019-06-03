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ЦДУ ТЭК уточнило оценку добычи газа в РФ в мае, снизив ее на 1,8 млрд куб. м

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Центральное диспетчерское управление топливно-экономического комплекса (ЦДУ ТЭК) спустя сутки после рассылки оперативной месячной сводки по добыче газа за май распространило уточненные данные: по ним оценка добычи газа в стране снижена на 1 млрд 783,4 млн кубометров - с первоначальной оценки 63,279 млрд куб. м до 61,495 млрд куб. м.

Единственное изменение коснулось строки "прочие недропользователи" (в которой "прячется" статистика "Газпрома"), а также итоговой суммы по России.

Полторы недели назад Росстат допустил ошибку в подсчетах производства газа в апреле.

"Лишние" 7 млрд кубометров, образовавшиеся в результате ошибочного заполнения статистической формы одной из добывающих компаний, привели к завышению оценки промпроизводства за апрель по всей стране до 4,9% вместо 4,6%.

газ

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