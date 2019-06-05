Renault и Nissan выявили незаконную трату Гоном 11 млн евро

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Внутренняя проверка, проведенная совместно автопроизводителями Renault и Nissan, выявила сомнительные расходы холдинговой компании альянса Renault-Nissan BV (RNBV), зарегистрированной в Нидерландах, в размере 11 млн евро.

Это "определенные траты" бывшего главы альянса Карлоса Гона, завышенные расходы на его авиаперелеты, а также трансферты некоммерческим организациям, отмечают в Renault.

Результаты проверки выявили недостатки "в плане финансовой прозрачности и процедур мониторинга расходов" в RNBV, говорится в заявлении Renault.

Совет директоров французской компании рекомендовал RNBV обратиться в суд в Нидерландах в связи с выявленными нарушениями.

Гон находится под следствием в Японии, ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, которые он, однако, отрицает.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в интервью BFM TV в среду, что французское правительство, владеющее 15%-ной долей Renault, подаст иск в суд против Гона в связи с выявленными тратами RNBV.