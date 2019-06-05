Поиск

Renault и Nissan выявили незаконную трату Гоном 11 млн евро

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Внутренняя проверка, проведенная совместно автопроизводителями Renault и Nissan, выявила сомнительные расходы холдинговой компании альянса Renault-Nissan BV (RNBV), зарегистрированной в Нидерландах, в размере 11 млн евро.

В миреNissan уволил Карлоса Гона с поста председателя совета директоровNissan уволил Карлоса Гона с поста председателя совета директоровЧитать подробнее

Это "определенные траты" бывшего главы альянса Карлоса Гона, завышенные расходы на его авиаперелеты, а также трансферты некоммерческим организациям, отмечают в Renault.

Результаты проверки выявили недостатки "в плане финансовой прозрачности и процедур мониторинга расходов" в RNBV, говорится в заявлении Renault.

Совет директоров французской компании рекомендовал RNBV обратиться в суд в Нидерландах в связи с выявленными нарушениями.

Гон находится под следствием в Японии, ему предъявлены обвинения по нескольким пунктам, которые он, однако, отрицает.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в интервью BFM TV в среду, что французское правительство, владеющее 15%-ной долей Renault, подаст иск в суд против Гона в связи с выявленными тратами RNBV.

Карлос Гон Renault Nissan

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2019

Во время ПМЭФ стоимость самых дорогих номеров в отелях Петербурга превысила 3 млн рублей

Помощник Путина Белоусов узнал, кто передал СМИ план об изъятии сверхприбылей у бизнеса

Помощник Путина Белоусов узнал, кто передал СМИ план об изъятии сверхприбылей у бизнеса

В Москве выставили на продажу гостиницу "Пекин"

Нефть Brent подешевела до $61,74 за баррель

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП до 2,6%, для РФ - до 1,2%

Ведущие автопроизводители мира в 2018 году удвоили инвестиции в электромобили

В интернете начали сбор подписей под петицией в защиту блогера BadComedian

В Москве закрылся музей искусства бывшего совладельца Промсвязьбанка

В Москве закрылся музей искусства бывшего совладельца Промсвязьбанка
ПМЭФ-2019

ПМЭФ пройдет при аномальной для Петербурга 30-градусной жаре

Стартовали продажи возрожденного фотоаппарата "Зенит М"

Стартовали продажи возрожденного фотоаппарата "Зенит М"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');