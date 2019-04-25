Поиск

Экс-главу Nissan вновь отпустили под залог в Японии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Экс-глава Nissan Motor Co. Карлос Гон в четверг вышел на свободу из следственного изолятора в Японии, сообщает агентство Associated Press.

Его освободили после того, как был внесен залог в размере $4,5 млн. Сторона обвинения подала апелляцию на соответствующее решение суда, однако она была отклонена.

Первый раз Гон был арестован 19 ноября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет.

В начале марта 2019 года Гона освободили из тюрьмы в Токио, где он провел 108 дней, под залог в $8,9 млн, однако 4 апреля его вновь арестовали.

Сам Гон отрицает все обвинения. Он обвинил топ-менеджеров компании в "грязной игре" с целью его отстранения от руководства. По его словам, несколько директоров принесли в жертву интересы компании, действуя "в собственных интересах и из собственных страхов", что ведет к губительным последствиям в Nissan.

Карлос Гон Япония Nissan

Новости по теме

Новости

Потери сферы туризма Шри-Ланки из-за терактов оценили в $1,5 млрд

Верховный суд Украины отказался отменить постановление Рады о томосе

Верховный суд Украины отказался отменить постановление Рады о томосе

Нацменьшинства на Украине смогут до 2023 года учиться на родных языках стран ЕС

Белоруссия частично возобновила экспорт бензина и дизеля в Польшу и на Украину

Минск оценил свои потери из-за "грязной" российской нефти в $100 млн

Минск оценил свои потери из-за "грязной" российской нефти в $100 млн

Одного из смертников на Шри-Ланке арестовали до теракта, но затем отпустили

Зеленский высказался против запретов и наказаний ради поддержки украинского языка

Зеленский высказался против запретов и наказаний ради поддержки украинского языка

Байден официально включился в президентскую гонку 2020 года в США

Германия и Франция осудили упрощение выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Власти Шри-Ланки следили за террористами, но не арестовали их из-за слабых доказательств

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');