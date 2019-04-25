Экс-главу Nissan вновь отпустили под залог в Японии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Экс-глава Nissan Motor Co. Карлос Гон в четверг вышел на свободу из следственного изолятора в Японии, сообщает агентство Associated Press.

Его освободили после того, как был внесен залог в размере $4,5 млн. Сторона обвинения подала апелляцию на соответствующее решение суда, однако она была отклонена.

Первый раз Гон был арестован 19 ноября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет.

В начале марта 2019 года Гона освободили из тюрьмы в Токио, где он провел 108 дней, под залог в $8,9 млн, однако 4 апреля его вновь арестовали.

Сам Гон отрицает все обвинения. Он обвинил топ-менеджеров компании в "грязной игре" с целью его отстранения от руководства. По его словам, несколько директоров принесли в жертву интересы компании, действуя "в собственных интересах и из собственных страхов", что ведет к губительным последствиям в Nissan.