Фонд национального благосостояния в мае увеличился на 7,3 млрд рублей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня 2019 года составил 3 трлн 821,72 млрд рублей, что эквивалентно $58,743 млрд, говорится в сообщении Минфина.

Месяцем ранее, на 1 мая, он равнялся 3 трлн 814,443 млрд рублей, что эквивалентно $58,963 млрд. Таким образом, за май его объем увеличился на 7,280 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 июня размещено $15 млрд 343,7 млн, 13 млрд 479,7 млн евро, 2 млрд 617,7 млн фунтов стерлингов, 1,376 млрд рублей.

На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 583,918 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 163,630 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей.

В мае средства ФНБ были размещены на депозиты в ВЭБ.РФ, открытые в 2017 году для финансирования проекта "Строительство нового аэропортового комплекса "Центральный" (Саратов) - на 58,6 млрд рублей, и проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" (КЖЦ-2) - на 1 376,1 млн. рублей.

ВЭБ.РФ в прошлом месяце досрочно возвратил с депозитов часть средств, размещенных в 2016-2019 годах для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" (КЖЦ-1) - 97,4 млн рублей и для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" (КЖЦ-2) - 1,433 млрд рублей.

Также в мае 3 млрд рублей были размещены в облигации Государственной компании "Российские автомобильные дороги" для финансирования инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)".

Совокупная расчетная сумма от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанная в доллары США, за период с 15 декабря 2018 года по 31 мая 2019 года составила $309 млн, что эквивалентно 20,102 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки средств фонда с 1 января по 31 мая составила отрицательную величину - минус 209,944 млрд рублей, в том числе: по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - минус 178,558 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины - минус 13,237 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ - минус 18,149 млрд рублей.

В мае в федеральный бюджет были зачислены доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ - в размере 81,8 млн рублей, что эквивалентно $1,27 млн, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 1 трлн 764,7 млн рублей, что эквивалентно $27,12 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, с начала 2019 года составил 12,384 млрд рублей, что эквивалентно $187,7 млн.