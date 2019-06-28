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РФ до конца года продлила нулевую пошлину молдавские овощи и вино

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Россия продлила до 31 декабря 2019 года нулевую пошлину на ввоз некоторых продовольственных товаров из Молдавии.

Нулевая пошлина продолжит действовать на ввоз в Россию из Молдавии овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов; яблок, груш, айвы; абрикосов, вишни и черешни, персиков (включая нектарины), слив и терна; консервированных овощей; натуральных виноградных вин, включая крепленые вина.

Пошлина была обнулена в начале этого года и действует по 30 июня.

Как написал в четверг в фейсбуке президент Молдавии Игорь Додон, благодаря льготному режиму республика существенно увеличила поставки в РФ. Так, экспорт овощей в РФ вырос с 360 тонн за январь-май прошлого года до почти 2,37 тыс. тонн за аналогичный месяц прошлого года, поставки яблок - со 100 тыс. до почти 167 тыс. тонн, винодельческой продукции - с 5 млн до почти 7,7 млн литров.

Таможенные пошлины на ввоз сельхозпродукции из Молдавии были введены в конце августа 2014 года. В список попали мясо, зерновые, мука, семена подсолнечника, сахар, пиво, этиловый спирт и другие товары. Защитные меры были введены после того, как Молдавия 27 июня 2014 подписала с ЕС соглашение об ассоциации, которое предусматривает создание между ними зоны свободной торговли.

Молдавия

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