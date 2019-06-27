Россельхознадзор не будет запрещать импорт растительной продукции из Грузии

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Россельхознадзор не видит оснований для запрета поставок растительной продукции из Грузии.

"Даже не рассматриваем этот вопрос. Мы с нашими грузинскими коллегами сегодня работаем достаточно эффективно", - заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт журналистам в Казани в четверг.

"С руководителем грузинской службы мы давно работаем, взаимопонимание на хорошем уровне, - сказал Данкверт. - Кроме прочего, мониторинг продукции, которая поставляется, ничем особенно не выделяется. Поэтому никаких экстраординарных мер - как работали, так и работаем".

При этом Данкверт отметил, что Россия экспортирует в Грузию гораздо больше, чем импортирует из этой страны. "Мы туда отправляем зерно, отправляем массу продукции. Мы рассматриваем экономические аспекты сотрудничества и аспекты по безопасности (ввозимой продукции)", - подчеркнул он.

Ранее Россельхознадзор заявлял, что доля поднадзорной грузинской продукции невелика на российском рынке, никаких серьезных отклонений при поставках не зафиксировано.

Накануне газета "Коммерсантъ" писала, что государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ.

В Тбилиси с 20 июня проходят антироссийские протесты. Поводом для них стал тот факт, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов на заседании Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия занял место спикера грузинского парламента.

После этого президент РФ Владимир Путин своим указом запретил с 8 июля российским авиакомпаниям совершать рейсы в Грузию. Позднее в российском Минтрансе уточнили, что ограничение затронет и грузинских авиаперевозчиков.