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Крупнейший производитель троллейбусов продлил простой на пятый месяц

В компании все же надеются, что ситуация выправится

Крупнейший производитель троллейбусов продлил простой на пятый месяц
Фото: Vostock-photo

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Саратовское предприятие "Тролза", крупнейший производителей троллейбусов в России, продлил простой, начавшийся в середине марта, до 19 августа включительно. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Александр Дурасов.

По его словам, в "Тролзе" надеются, что "ситуация выправится", и предприятие возобновит работу. Что именно может помочь, он не уточнил.

Проблемы у "Тролзы" начались весной 2019 года. В середине марта гендиректор завода Иван Котвицкий попал под домашний арест по уголовному делу о даче крупной взятки сотруднику налоговой инспекции. Тогда же компания объявила, что из-за нехватки оборотных средств на заводе введен простой для 440 работников из более чем 800, с сохранением двух третей зарплаты.

Затем стали поступать сообщения о возможных сокращениях сотрудников предприятия. В июне уроженец Саратовской области Вячеслав Володин, спикер Госдумы, обсуждал проблему "Тролзы" с президентом ЗАО "Трансмашхолдинг" Андреем Бокаревым и говорил, что важно сохранить предприятие и рабочие места.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в арбитражных судах "Тролза" выступает ответчиком по 11 искам на общую сумму 2,1 млрд рублей. Все иски поданы в 2019 году. По миллиарду рублей с завода взыскивают БМ-банк и ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания". Производственное оборудование "Тролзы" находится в залоге у банка "Россия".

ЗАО "Тролза" входит в группу "Букет". У группы есть активы в аграрном секторе, пищевой промышленности, машиностроении, банковском и девелоперском бизнесе в России и за рубежом.

Тролза Саратовская область Вячеслав Володин

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