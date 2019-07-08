"Ведомости" узнали о повышении зарплат грузчиков в "Шереметьево" до 200 тысяч

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Шереметьево" для решения проблемы с обработкой багажа повысил зарплату для грузчиков в июне до 200-211 тысяч, а операторы погрузчиков могли заработать 290 000 рублей, пишет в понедельник газета "Ведомости".

Как рассказали два человека, знакомые с участниками пятничного совещания у главы Минтранса Евгения Дитриха, такие зарплаты озвучил гендиректор "Шереметьево" Михаил Василенко. Он не уточнил, фиксированная это зарплата или максимальный доход с учетом бонусов и переработок, а также коснулся ли рост зарплат всех грузчиков или только вновь нанимаемых.

Издание отмечает, что компания "Шереметьево хэндлинг", которой перешли обязанности по обработке багажа в новом терминале В, а также для рейсов "Аэрофлота" в других терминалах, не успела набрать новых сотрудников, что привело к коллапсу. Изначально грузчиков набирали на зарплату примерно на 10% ниже, чем в "Аэрофлоте", причем без прежних льгот на покупку авиабилетов. В мае "Шереметьево хэндлинг" набирал грузчиков на 45 000 рублей в месяц после вычета налогов.

В ходе совещания в пятницу Дитрих задался вопросом, почему при столь значительном повышении зарплат проблема с обработкой багажа еще не решена. Василенко объяснил ситуацию тем, что часть сотрудников спланировали отпуск и готовы выйти осенью, некоторые успели найти другое место работы. Он также отметил сложности с наймом: не работавшего в аэропорту грузчика необходимо обучать до двух месяцев, а выбирать претендентов на должность можно только из числа граждан РФ.

Один из собеседников газеты сообщил, что оптимальный штат грузчиков "Шереметьево хэндлинг" составляет 2 000 человек, сейчас их 1 400.

Представители "Аэрофлота" и Nordwind (второй крупнейший перевозчик "Шереметьево") от комментариев "Ведомостям" отказались.

Пассажиры столкнулись с проблемами в аэропорту "Шереметьево" в конце мая - люди часами не могли дождаться сданных в багаж чемоданов после прилета, а при вылете вещи не успевали погрузить на их рейс. В пресс-службе аэропорта проблемы объяснили ростом пассажиропотока в связи с пиковым сезоном, источники в авиаотрасли говорили, что для обслуживания багажа не наняли достаточное количество грузчиков.

5 июля стало известно об увольнении пяти топ-менеджеров, включая генерального директора ООО "Шереметьево Хэндлинг".