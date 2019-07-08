Гендиректор "дочки" Шереметьево заявил, что еще формально руководит "Шереметьево Хэндлинг"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Первый замгендиректора АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) Андрей Никулин на пресс-конференции в понедельник подтвердил, что все еще является гендиректором дочернего ООО "Шереметьево Хэндлинг", ответственного за обработку багажа в аэропорту, но назвал это формальностью.

"Что касается данных "СПАРК" (системы "СПАРК-Интерфакс" - ИФ) - действительно, на данный момент еще пока являюсь генеральным директором ("Шереметьево Хэндлинг" - ИФ) я, но это временная мера, и это, по сути, формальность, которая на данный момент есть. Решение о замене гендиректора было принято чуть раньше, чем были приняты ранее названные решения", - сказал Никулин, уточнив, что это майское решение.

С конца мая "Шереметьево" столкнулся с трудностями в обслуживании багажа. Коллапс привлек внимание нескольких регуляторов. Они начали проверки.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура на прошлой неделе сообщила об увольнении нескольких сотрудников "Шереметьево Хэндлинг" после внесенного ею представления. Речь шла, в том числе о генеральном директоре, однако его имя не называлось.

По данным "СПАРК-Интерфакс", "Шереметьево Хэндлинг" возглавляет Никулин. Но в пресс-службе "Шереметьево" "Интерфаксу" заявили в пятницу, что на момент увольнения сотрудников, о которых сообщила прокуратура, "Никулин уже не был генеральным директором ООО "Шереметьево Хэндлинг". Вопросы, когда именно Никулин покинул эту должность и кто его сменил, в "Шереметьево" тогда оставили без комментариев.

Компании "Шереметьево хэндлинг" перешли обязанности по обработке багажа в новом терминале В, а также для рейсов "Аэрофлота" в других терминалах. Как сообщали СМИ, компания не успела набрать новых сотрудников и это привело к коллапсу с багажом. Изначально грузчиков набирали на зарплату примерно на 10% ниже, чем в "Аэрофлоте", причем без прежних льгот на покупку авиабилетов. В мае "Шереметьево хэндлинг" набирал грузчиков на 45 тыс. рублей в месяц после вычета налогов.

В понедельник газета "Ведомости" сообщила, что аэропорт "Шереметьево" для решения проблемы с обработкой багажа повысил зарплату для грузчиков в июне до 200-211 тыс., а операторы погрузчиков могли заработать 290 тыс. рублей.