Россия к середине июля перевыполнила сделку ОПЕК+ почти в два раза

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Россия к середине июля из-за снижения производства в "Юганскнефтегазе" сократила добычу нефти относительно октября 2018 года на 445 тысяч. баррелей в сутки - до 10,955 млн б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными отраслевой статистики.

Таким образом, по данным на середину июля РФ перевыполнила сделку ОПЕК+ почти в два раза.

Как сообщалось, в начале июля добыча нефти в "Юганскнефтегазе" упала со средних значений за год в 190-195 тыс. тонн в сутки до 110-111 тыс. т/с. В результате добыча нефти "Роснефти" сократилась с 583 тыс. т/с в конце июня до 490,9 тыс. т/с по данным на середину июля.

"Роснефть" поясняла, что вынуждена была сократить добычу нефти, в том числе на "Юганскнефтегазе", из-за больших объемов суррогатной нефти в системе "Транснефти". "Транснефть" уточняла, что ограничила прием нефти "дочки" "Роснефти" в объеме примерно 0,5% от годовой добычи, такой объем может быть легко компенсирован до конца года. При этом транспортная монополия подчеркивала, что уже обращала внимание "Роснефти" на тот факт, что нефтяная компания не в полном объеме распределяет нефть, сдаваемую в систему магистральных нефтепроводов.

В декабре прошлого года страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн б/с от уровня октября 2018 года. При этом страны ОПЕК взяли на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. б/с (на 2,5% от объема добычи каждой страны), а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с (на 2% для каждой страны). Доля России в общем сокращении должна составить 228 тыс. б/с. Освобождение от сделки получили Иран, Венесуэла и Ливия. В июле в Вене 24 страны ОПЕК+ приняли решение о продлении сделки на девять месяцев (до конца марта 2020 года) на тех же условиях.