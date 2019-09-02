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РФ из-за отчистки "Дружбы" сократила добычу в 1,5 раза меньше, чем требует ОПЕК+

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия в августе сократила добычу нефти относительно октября 2018 года на 143 тысячи баррелей в сутки, это в 1,5 раза меньше, чем требуется по сделке ОПЕК+, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Меньшее относительно предыдущих месяцев сокращение добычи обусловлено техническими аспектами разрешения ситуации, связанной с расчисткой трубопроводной системы от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений. В июле и июне сокращение добычи составляло 289 тысяч баррелей в сутки и 278 тысяч баррелей в сутки соответственно", - пояснил Новак.

Министр добавил, что в сентябре 2019 года Россия намерена полностью соответствовать оговоренным уровням добычи в рамках кооперации ОПЕК+, обратив внимание на то, что уже в конце августа сокращение находилось на уровне 299 тысяч баррелей в сутки.

В рамках соглашения ОПЕК+ Россия должна сократить добычу нефти относительно октября 2018 года на 228 тысяч баррелей в сутки.

РФ ОПЕК+

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