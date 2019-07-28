Великобритания направила второй военный корабль в Персидский залив

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Эскадренный миноносец HMS Duncan ВМС Великобритании вошел в Персидский залив для сопровождения британских судов на фоне обострения отношений с Ираном, сообщает "Би-би-си".

Там уже находится британский фрегат HMS Montrose. По данным минобороны Великобритании, за время своего пребывания в регионе он сопроводил через Ормузский пролив 35 судов, шедших под британским флагом.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что Лондон продолжает добиваться дипломатического урегулирования ситуации. "Торговые суда должны иметь возможность свободно перемещаться на законных основаниях и безопасно торговать в любой точке мира", заявил он, добавив, что Королевский военно-морской флот продолжит сопровождать свои суда, "пока это не станет реальностью".

HMS Duncan — эскадренный миноносец типа 45. Британские ВМС называют его "одним из самых совершенных из когда-либо построенных военных кораблей", отмечает "Би-би-си".

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана задержал в Ормузском проливе танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Среди 23 членов экипажа Stena Impero трое россиян.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение международных правил судоходства. Там заявили, что задержали танкер после столкновения с рыболовецким судном.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того, как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер GRACE 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В Тегеране призывают дать танкеру возможность покинуть Гибралтар.