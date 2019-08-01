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Антипинский НПЗ вернулся на торги топливом на бирже в Петербурге

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) возобновляет торги нефтепродуктами Антипинского НПЗ. Об этом сообщил "Интерфаксу" вице-президент биржи Антон Карпов.

"Согласно предоставленным на биржу планам на август, компания ООО "Сокар Энергоресурс" реализует на бирже 6,6 тыс. тонн бензина Аи-92 и 10,56 тонн дизельного топлива летнего производства указанного НПЗ. Это, безусловно, позитивное событие для рынка", - сказал он.

СПбМТСБ в мае приостановила допуск "Антипинского НПЗ" к участию в организованных торгах в секции "Нефтепродукты" в связи с неисполнением обязательств в качестве продавца.

"Антипинский НПЗ" является участником торгов на бирже с февраля 2019 года.

"Антипинский НПЗ" мощностью 9 млн тонн производит бензины марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества Евро-5, дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ.

В 2018 году НПЗ снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн по сравнению с 7,3 млн тонн в 2017 году. По итогам первого полугодия 2019 года переработка снизилась до 1,769 млн тонн с 3,48 млн тонн за аналогичный период прошлого года.

Антипинский НПЗ находится в предбанкротном состоянии. По последним данным, его долг составляет $5 млрд, из них перед Сбербанком - порядка $3 млрд. В Сбербанке считают, что завод до банкротства довел прежний владелец Дмитрий Мазуров и связанный с ним менеджмент. Адвокат Мазурова выдвигал Сбербанку встречные претензии и говорил, что банк руководил предприятием с ноября 2018 года и намеренно довел его до остановки производства. На Мазурова по жалобе Грефа возбудили уголовное дело, он арестован.

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Антипинский НПЗ

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