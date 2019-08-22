Evraz продал американскую "ванадиевую дочку" Stratcor компании U.S. Vanadium

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Evraz договорился о продаже ванадиевой "дочки" в США - Stratcor Inc. - компании U.S. Vanadium LLC, подтвердили "Интерфаксу" в Еvraz. В середине августа о сделке сообщил профильный портал Vanadiumprice.com.

В отчете металлургической и горнодобывающей компании, опубликованном в начале августа, говорилось, что в июле было подписано соглашение о продаже Stratcor "третьей стороне", покупатель не раскрывался. Сообщалось, что закрытие сделки ожидается в сентябре, ее сумма не называлась.

Ранее гендиректор Evraz Александр Фролов говорил, что Stratcor будет продана по номинальной стоимости. Он сказал, что у американского актива высоки операционные издержки и при нынешнем уровне цен на ванадий компания решила этот проект продать и сосредоточиться на ванадиевом бизнесе в России.

Evraz купил Stratcor в 2006 году за $110 млн. Компания расположена в городе Хот-Спрингс, штат Арканзас. Годовой объем производства площадки достигает 12 млн фунтов оксида ванадия, отличающегося высокой чистотой. Часть произведенного оксида далее трансформируется в алюминиево-ванадиевый сплав, применяемый в авиастроении и космической промышленности. Предприятие также выпускает из оксида ванадия различные специализированные продукты для производства химикатов, нефтехимикатов, газов, аккумуляторных батарей.

У Evraz останется два актива по производству ванадия: "ЕВРАЗ Ванадий Тула" (крупнейший в Европе производитель пентоксида ванадия, а также феррованадия-50 и феррованадия-80 - легирующих добавок для выплавки стали и титановых сплавов) и чешский EVRAZ Nikom.