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Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до минимума с начала года

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения в августе снизились до 9,1% - минимального значения с начала 2019 года. Также несколько уменьшились ценовые ожидания компаний и прогнозы профессиональных аналитиков, отражая снижающееся инфляционное давление. Об этом говорится в очередном комментарии Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения".

Вместе с тем ожидаемая населением инфляция все еще выше, чем в первой половине 2018 года, что указывает на сохраняющиеся инфляционные риски.

Восприятие респондентами роста цен на отдельные товары и услуги в августе по сравнению с предыдущим месяцем практически не изменилось. Ожидаемо чаще упоминался рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, которые были проиндексированы в июле. В то же время респонденты реже говорили о подорожании фруктов и овощей, что связано с поступлением на рынки нового урожая.

Ценовые ожидания предприятий на три месяца вперед немного уменьшились, в целом сохранившись на уровне середины 2018 года. Динамика ожиданий в различных отраслях в августе была разнонаправленной. Например, рост наблюдался в организациях добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства. В то же время снижение ожиданий зафиксировано в оптовой и розничной торговле, а также во многих отраслях обрабатывающих производств.

Диапазон прогнозов инфляции на конец декабря 2019 года, сделанных профессиональными аналитиками, продолжил постепенно снижаться и составил в июле 4,1-4,3%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в начале 2020-го.

Банк России

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