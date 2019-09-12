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Сделка ОПЕК+ в августе исполнялась на 116%

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК в августе добыли 29,74 млн баррелей в сутки по сравнению с 29,69 млн б/с месяцем ранее, исполнив сделку ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 120%, подсчитало Международное энергетическое агентство (МЭА).

Страны, не входящие в картель, выполнили соглашение на 110%.

В целом, сделка ОПЕК+, предполагающая снижение нефтедобычи на 1,2 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года, в августе была исполнена на 116%. Таким образом, страны ОПЕК+ в августе снизили добычу нефти примерно на 200 тыс. б/с больше, чем договаривались.

Ранее в августе глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия в августе сократит добычу нефти относительно октября 2018 года меньше, чем планировала. Он заверил, что Россия останется приверженцем 100% исполнения сделки ОПЕК+ в дальнейшем.

ОПЕК

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