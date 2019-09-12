Страны ОПЕК+ договорились привести свою добычу в соответствие со сделкой

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ консолидировано приняли решение привести свою добычу в соответствие со сделкой. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Цифры говорят сами за себя, 136% - это перевыполнение на 36% тех обязательств, которые брали на себя страны ОПЕК и не-ОПЕК. Мы сегодня констатировали факт, что соглашение исполняется даже больше, чем это было предусмотрено квотами", - заявил министр.

Новак добавил, что внутри объединения ОПЕК "есть отдельные колебания": одни страны перевыполняют обязательства по сделке, другие, наоборот, не выполняют до конца. "Но сегодня было принято очень важное решение, все страны консолидировано договорились привести все свои показатели к соглашению и быть приверженными сделке, повысить исполнимость сделки", - сообщил глава Минэнерго.

Министр признал, что на рынке по-прежнему существует много проблем. "Конечно, мы видим, что на рынке по-прежнему много неопределенностей, есть факторы, которые могут очень сильно влиять на ситуацию, связанную с балансировкой рынка. Но у нас есть все возможности, чтобы оперативно реагировать на ситуацию", - добавил Новак.

Кроме того, министр заявил, что Россия полностью привержена сделке по ограничению добычи нефти. По его словам, страна полностью выполнит свои обязательства по сделке. "Мы полностью привержены обязательствам в рамках ОПЕК+ и будем исполнять все в полном объеме", - сказал Новак.

В четверг, 12 сентября, в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингово комитета ОПЕК+, на котором обсуждалось выполнение договоренностей об ограничении добычи нефти. В комитет входят Венесуэла, Кувейт, Алжир, Оман, Россия и Саудовская Аравия.