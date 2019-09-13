Рубль укрепился к доллару и снизился к евро

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Доллар снижается, евро повышается на Московской бирже в пятницу утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных валютных парах вслед за динамикой валют на Forex в условиях роста оптимизма относительно переговоров между США и Китаем.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 64,6-64,71 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,66 руб. (-4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,69 руб. (+10,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 2,64 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 53,09 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,98 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных валютных парах на старте торгов, отыгрывая динамику валют на глобальном рынке, где доллар возобновил снижение к большинству мировых валют, в том числе к евро. Позитивные сигналы с мировых рынков основаны на снижении напряженности в американо-китайском торговом конфликте.

Согласно сообщениям СМИ, советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать запланированного на декабрь повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

По словам источников, Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции и обещаний не нарушать права на интеллектуальную собственность.

Накануне Трамп сообщил об отсрочке повышения пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд - повышение перенесено с 1 октября на 15 октября.

Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ, который в четверг провел встречу с председателем Американо-китайского делового совета Эваном Гринбергом, заявил, что приветствует решение США отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров, передает "Синьхуа".

Дополнительную поддержку азиатскому рынку оказало решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизить ставку по депозитам и вернуться к программе выкупа активов. Такое решение повышает вероятность смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, заседание которой состоится на следующей неделе. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Цены на нефть снижаются утром в пятницу, при этом падение с начала этой недели может стать рекордным за два месяца из-за опасений по поводу избытка предложения топлива на рынке. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времениподешевели на 0,25% - до $60,23 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,18% - до $54,99 за баррель. С начала недели WTI подешевела на 2,7%, Brent - на 2,1%.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о скором увеличении предложения топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о возвращении значительного излишка нефти на рынке.

По оценкам ОПЕК, мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с. В 2020 году ожидается повышение спроса 1,08 млн б/с, до 100,92 млн б/с. Прогнозы для 2019 и 2020 годов были снижены.

При этом представители ОПЕК+, собравшиеся на заседание министерского мониторингового комитета в Абу-Даби, в четверг подтвердили свои опасения по поводу замедления роста мировой экономики, однако не стали говорить о возможном ужесточении ограничений на добычу, сосредоточившись на мерах по исполнению текущих договоренностей.