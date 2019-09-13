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Рубль укрепился к доллару и снизился к евро

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Доллар снижается, евро повышается на Московской бирже в пятницу утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных валютных парах вслед за динамикой валют на Forex в условиях роста оптимизма относительно переговоров между США и Китаем.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 64,6-64,71 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 64,66 руб. (-4 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,69 руб. (+10,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 2,64 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,83 рубля.

Доллар при этом оказался на 53,09 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,98 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику в основных валютных парах на старте торгов, отыгрывая динамику валют на глобальном рынке, где доллар возобновил снижение к большинству мировых валют, в том числе к евро. Позитивные сигналы с мировых рынков основаны на снижении напряженности в американо-китайском торговом конфликте.

Согласно сообщениям СМИ, советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать запланированного на декабрь повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

По словам источников, Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции и обещаний не нарушать права на интеллектуальную собственность.

Накануне Трамп сообщил об отсрочке повышения пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд - повышение перенесено с 1 октября на 15 октября.

Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ, который в четверг провел встречу с председателем Американо-китайского делового совета Эваном Гринбергом, заявил, что приветствует решение США отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров, передает "Синьхуа".

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Дополнительную поддержку азиатскому рынку оказало решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизить ставку по депозитам и вернуться к программе выкупа активов. Такое решение повышает вероятность смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, заседание которой состоится на следующей неделе. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Цены на нефть снижаются утром в пятницу, при этом падение с начала этой недели может стать рекордным за два месяца из-за опасений по поводу избытка предложения топлива на рынке. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времениподешевели на 0,25% - до $60,23 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,18% - до $54,99 за баррель. С начала недели WTI подешевела на 2,7%, Brent - на 2,1%.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о скором увеличении предложения топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о возвращении значительного излишка нефти на рынке.

По оценкам ОПЕК, мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с. В 2020 году ожидается повышение спроса 1,08 млн б/с, до 100,92 млн б/с. Прогнозы для 2019 и 2020 годов были снижены.

При этом представители ОПЕК+, собравшиеся на заседание министерского мониторингового комитета в Абу-Даби, в четверг подтвердили свои опасения по поводу замедления роста мировой экономики, однако не стали говорить о возможном ужесточении ограничений на добычу, сосредоточившись на мерах по исполнению текущих договоренностей.

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