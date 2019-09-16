Рубль вырос доллару и евро на фоне сильно подорожавшей нефти

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро падают на Московской бирже в понедельник утром, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в условиях сильного скачка цен на нефть после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,58-63,95 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,76 руб. (-57,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). При этом доллар упал ниже 64 руб. впервые с 1 августа. Евро снизился до 70,61 руб. (-67,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 62,25 копейки к уровню закрытия понедельника, до 66,84 рубля.

Доллар при этом оказался на 71,11 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 92,57 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль открыл первые торги недели гэпом вверх следом за скачком цен на нефть, которые прибавляют 9-10% в понедельник после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, которые привели к потере примерно 6% мирового производства сырья. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по московскому времени выросла на 8,73% - $65,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 7,77% - до $59,06 за баррель, продемонстрировав рост на $4,95 (9,01%). На пике повышение цен в ходе сессии в понедельник достигало 11-13% - подъем цен стал максимальным с февраля 2016 года.

В субботу стало известно о новом нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии - атаке беспилотников подверглись крупнейший в стране комплекс по подготовке нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране. НПЗ Абкайк в нормальном режиме производит порядка 9,8 млн б/с и считается одним из крупнейших в мире предприятий такого типа.

Объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии неоднократно подвергались атакам в последние месяцы, однако последнее нападение, вероятно, нанесло наиболее серьезный ущерб. Кроме того, оно стало очередным напоминанием о том, что напряженность на Ближнем Востоке сохраняется и может поставить под угрозу поставки нефти из региона на мировой рынок, пишет MarketWatch.

К вечеру понедельника Саудовская Аравия планирует восстановить примерно треть объемов добычи, сниженной из-за инцидента. Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена.

Рынки на этой неделе будут ждать двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Подавляющее большинство экспертов ожидает снижения базовой процентной ставки Федрезервом на 0,25 процентного пункта.

На минувшей неделе прошло заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Как сообщалось, ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5% годовых. Также руководство ЕЦБ объявило о решении ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам.