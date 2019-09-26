Суд рассмотрит заявление о банкротстве крупнейшего производителя троллейбусов в России

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Саратовской области по заявлению банка "Россия" возбудил дело о банкротстве крупнейшего производителя троллейбусов в России ЗАО "Тролза" и рассмотрит ходатайство ЦБ 31 октября. Об этом говорится в определении суда.

Банк подал заявление о банкротстве "Тролза" 29 августа, тогда оно было оставлено без движения. Компания должна ему 189,6 млн рублей.

Банк "Россия" также попросил суд признать банкротом ООО "Тролза-Маркет" с той же суммой требований. Это заявление оставлено без движения до 4 октября.

В арбитражном суде Петербурга и Ленобласти находится дело о взыскании банком "Россия" с нескольких ответчиков, включая "Тролзу", задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на предмет залога, сумма исковых требований - 190 млн рублей. Арбитраж назначил очередной заседание по этой тяжбе на 19 ноября.

"Тролза" находится в простое с середины марта. После задержания гендиректора завода Ивана Котвицкого, которого заподозрили в коррупции, у предприятия перестало хватать денег на работу. По данным "СПАРК-Интерфакс", производственное оборудование "Тролзы" находится в залоге у банка "Россия" (всего пять залогов). Банк заявил о намерении обанкротить завод в конце апреля. Новый руководитель предприятия в середине сентября говорил, что из 800 рабочих на заводе осталось 350.

По данным "СПАРК-Интерфакс", в арбитражных судах "Тролза" выступает ответчиком по 11 искам на общую сумму 2,1 млрд рублей. Все иски были поданы в 2019 году. По 1 млрд рублей с завода взыскивают БМ-банк и ПАО "ГТЛК" ( "Государственная транспортная лизинговая компания").

В 2018 году выручка завода упала на 8% - до 2,5 млрд рублей, он получил 130,7 млн рублей чистого убытка против прибыли в размере 73,1 млн рублей годом ранее.

Арбитражный суд Москвы 17 сентября решил взыскать с завода в пользу ГТЛК 3 млн рублей неустойки по договору поставки троллейбусов от 28 декабря 2017 года. Этот иск ГТЛК подала в суд в январе 2019 года, компания хотела взыскать с предприятия 763,4 млн рублей за нарушение сроков поставки. Суд решил, что сумма требований несоразмерна стоимости контракта - 328,1 млн рублей - и сократил неустойку до 3 млн рублей.

В начале сентября Министерство промышленности региона заявило, что завод возобновит работу в IV квартале 2019 года. По данным чиновников, массовые сокращения персонала на предприятии прекратились, менеджмент обсуждает со структурой "Трансмашхолдинга" меры по восстановлению производства.

Привлечь "Трансмашхолдинг" как инвестора для оздоровления "Тролзы" предлагал глава министерства Андрей Архипов.