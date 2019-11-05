Кремль заявил, что позиция РФ по транзиту газа через Украину не изменилась

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Позиция России по вопросу транзита газа через Украину остается прежней, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили о том, как в Кремле оценивают уровень и качество переговоров по этой проблематике между Москвой и Киевом, а также о причинах появления риторики о возможности приостановки транзита.

"Здесь с тех пор, как президент Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось", - сказал Песков. Никаких дополнительных комментариев по этой теме нет, добавил он.

Газовая проблема

После переговоров в Будапеште на прошлой неделе Путин на пресс-конференции 30 октября призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа.

"Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования со всех сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину. Причём со значительным снижением цены - в отличие от той, по которой потребители российского газа получают (его - ИФ) на Украине сегодня", - сказал Путин.

При этом он выразил полную уверенность в том, что этот газ - именно российский, назвав реверс газа на Украину "ложным".

Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедших 28 октября трехсторонних консультаций предложил "пакетное" урегулирование судебных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также поставок и транзита газа.

31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В сентябре стороны провели встречу, где Украина представила России и Еврокомиссии дорожную карту по имплементации европейского законодательства в свою систему. Россия согласилась подписать контракт по новым правилам, если Украина успеет завершить все необходимые процедуры, в частности, сертифицировать украинского газотранспортного оператора по европейскому законодательству.

Если Украина не успеет, Россия предлагает продлить действующий контракт на транзит газа на какой угодно срок. Но первоочередным вопросом Россия считает подписание контракта на покупку газа Украиной напрямую у России, который сейчас Украина получает реверсом из Европы. Украина не покупает российский газ с 2015 года.

Россия в сентябре на трехсторонних переговорах также заявила о необходимости до подписания нового контракта с Украиной заключить мировое соглашение по решению Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд.

Позднее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о необходимости урегулирования всех судебных претензий, в том числе по решению антимонопольного комитета Украины, по которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" свыше $6 млрд.

Украина признает риск неподписания договора в соответствии с европейским энергетическим законодательством. "Риск неподписания пока остается на повестке дня. С украинской стороны мы будем максимально эффективными для того, чтобы подписать договор на транспортировку", - говорил министр энергетики Украины Алексей Оржель. На этот случай Украина активно закачивает газ в свои подземные хранилища.