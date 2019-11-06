В Германии запретят тонкие пластиковые пакеты

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Германии решило запретить производство и использование пластиковых пакетов с толщиной стенки менее 50 микрон. Об этом пишет издание Hase Post. Такие пакеты берут в супермаркетах, когда покупают овощи и фрукты.

Запретить их предложила министр по делам окружающей среды Свенья Шульце. Она уже подготовилал соответствующий законопроект. После положительного отзыва правительства его внесут в парламент. Предполагается, что он вступит в силу через полгода после принятия. Штраф за нарушение запрета составит до 100 000 евро.

Шульце ранее назвала эти пакетики образцом расточительства. Их делают из нефти, используют только несколько минут и выбрасывают, а в природе они разлагаются десятки лет и могут причинить вред, отмечала она. Министр предлагает согражданам переходить на многоразовые сумки и пакеты.