Рубль умеренно слабеет к доллару и евро в ожидании новостей о сделке США и Китая

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно растут на Московской бирже в среду днем, рубль слабеет к бивалютной корзине в ожидании новостей об американо-китайском торговом соглашении и на фоне слегка дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 63,7 руб./$1 в 15:00 по Москве, что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,59 руб./EUR1, подорожав на 27,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 23,93 копейки - до 66,8 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 ноября на 34 копейки, до 63,588 руб./$1, и увеличил курс евро на 0,98 копейки, до 70,4301 руб./EUR1.

Сделка США и Китая

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах в сравнении с открытием сессии. Инвесторы фиксируют прибыль после укрепления рубля накануне в ожидании новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем. В частности, участники торгов хотят знать, согласится ли президент США Дональд Трамп на требование Китая отменить часть пошлин. Как ранее сообщали СМИ, в рамках первой фазы торгового соглашения Пекин хочет добиться отмены 15-процентных импортных пошлин, которые были введены в сентябре.

При этом президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину для подписания первой фазы соглашения встретиться в американском штате Айова. "Мы рассматриваем несколько возможных мест встречи, это может быть и в Айове. Мы обсуждаем место встречи, мне, прежде всего, хотелось бы достичь сделки", - сказал Трамп журналистам. Он также отметил: "Китай очень хочет заключить соглашение, я не люблю рассуждать о сделках до их заключения, но мы достигли значительного прогресса".

Ранее стороны планировали встречу на чилийском саммите АТЭС, однако Чили отказалась от его проведения на своей территории.

По словам директора казначейства банка "Восточный" Константина Кочергина, укреплению рубля накануне, как и всех валют стран emerging markets, способствовали ожидания инвесторов по заключению первой части торговой сделки между США и Китаем. "Так, появилось сообщение, что США готовы отменить часть введенных пошлин в обмен на заключение торгового соглашения. Тем не менее фундаментально нет показателей для укрепления российской валюты. Темпы роста ВВП низкие, в структуре производства преобладает продукция с низким уровнем переработки, существует зависимость от мировых цен на сырье. Поэтому рубль укрепляется скорее на эйфории инвесторов, которая в долгосрочной перспективе может сойти на нет. Ну а пока российский фондовый рынок и рубль будут стремиться обновить максимумы года", - подчеркнул Кочергин.

Дешевеющая нефть

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в среду днем после повышения по итогам трех торгов подряд, в результате которого они достигли максимума за шесть недель. Котировки обоих сортов нефти завершили торги во вторник на самых высоких уровнях с 24 сентября.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 по Москве подешевели на 0,43% - до $62,69 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 0,16% - до $57,14 за баррель.

Одним из негативных факторов для рынка стали данные Американского института нефти (API) о повышении запасов нефти в США на прошлой неделе. API накануне обнародовал отчет, указавший на повышение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 4,26 млн баррелей, а также на снижение резервов бензина на 4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики страны опубликует позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют в среднем увеличение запасов нефти на 2,7 млн баррелей, снижения резервов бензина на 2,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.

По словам аналитика Нордеа банка Татьяны Евдокимовой, нефтяные котировки корректируются вниз после заметного роста днем ранее на фоне данных по запасам "черного золота" от API. "Кроме того, вчера ОПЕК снизила прогноз по росту глобального спроса на нефть в ближайшие годы и отметила, что увеличение мирового спроса на сырье будет замедляться в среднесрочной перспективе. Таким образом, отраслевая статистика снова ограничивает оптимизм участников нефтяного рынка и оказывает давление на нефтяные цены. Мы сохраняем свой взгляд на то, что в условиях замедления мировой экономики и по-прежнему рекордных уровней добычи нефти в США нефтяные контракты вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше $60", - отметила Евдокимова.

Ставки на рынке МБК

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) лишь слегка изменились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 6,69% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, снизились на 1 б.п. - также до 6,69% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 6,75%, 6,83% и 6,83% соответственно.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко, с начала ноября ставки МБК демонстрируют снижение, чему способствовал приток ликвидности по бюджетному каналу (чуть менее 500 млрд рублей за первые дни месяца). "В результате к окончанию периода усреднения обязательных резервов в ЦБ остатки банков на корсчетах у регулятора превысили отметку в 3 трлн рублей и были совсем близки к годовому максимуму. Банк России был вынужден накануне увеличить лимит на недельном депозитном аукционе и провести дополнительный однодневный аукцион "тонкой настройки". В итоге банки увеличили объем размещения на недельных депозитах (по сравнению с прошлой неделей) более чем на 900 млрд рублей и еще свыше 1 трлн рублей разместили на один день. Таким образом, к утру сегодняшнего дня свободные остатки банков на корсчетах опустились до минимума с конца мая, однако соответствующим образом вырос показатель профицита ликвидности (положительное сальдо между средствами, размещенными банками в ЦБ, и задолженностью банков по инструментам рефинансирования ЦБ). В целом мы ожидаем сохранения благоприятных условий на денежном рынке, как минимум, до момента проведения основных налоговых платежей во второй половине ноября", - отметил Кравченко.