Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ за 9 месяцев упала почти в 3 раза

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ за 9 месяцев 2019 года упала почти в 3 раза - до 166,7 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка в январе-сентябре составила 5 трлн рублей против 5,22 трлн рублей годом ранее. Валовая прибыль - 1,44 трлн рублей против 1,6 трлн рублей за аналогичный период 2018 года.

Как пояснил представитель компании, "Роснефть" реализует планомерный переход от централизованной структуры управления к холдинговой. По его словам, этот переход "предполагает концентрацию владения обществами группы по направлениям деятельности (разведка и добыча, переработка, коммерция и логистика и т.д.) в профильных структурах".

"При передаче владения обществами в профильные структуры возникает доход от переоценки стоимости обществ группы по рыночной стоимости. Финансовый результат от данных операций, проводимых по утвержденному графику, в январе-сентябре 2018 года был выше, чем за аналогичный период 2019 года. Это частично обусловило сравнительно меньший объем чистой прибыли, полученный головной компанией, в отчетном периоде", - объяснил представитель "Роснефти".

Он также добавил, что в январе-сентябре 2019 года часть чистой прибыли "дочерних" обществ не была распределена в адрес головной компании таким образом, чтобы "обеспечить финансирование текущих проектов и повышение эффективности деятельности дочерних обществ и потребность в оборотном капитале". "При этом руководство компании концентрирует усилия по максимизации эффективности и результатов работы группы компаний в целом", - отметил представитель "Роснефти".

Кроме того, из ежеквартального отчета компании стало известно, что общая сумма выплат членам правления "Роснефти" в январе-сентябре 2019 года сократилась на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 2,97 млрд с 3,01 млрд рублей за аналогичный период 2018 года. В выплатах за указанный период 1,51 млрд рублей составили премии, из которых большая часть (1,157 млрд рублей) пришлась на второй квартал.

Представитель "Роснефти" прокомментировал, что выплаты членам правления компании во втором квартале включали премию по итогам предыдущего года, а также разовую премию в связи с вручением государственных наград. "Президент РФ в апреле наградил более 60 сотрудников "Роснефти", в том числе членов правления компании, орденами за вклад в развитие нефтегазовой отрасли. Также выплаты премий во 2 квартале членам правления компании были связаны с выполнением ключевых показателей деятельности, в том числе с достижением в 2018 году рекордной чистой прибыли в 649 млрд рублей, ростом капитализации компании более чем на 40%, а также успешной реализацией стратегии "Роснефть-2022" в области технологического развития", - напомнил представитель НК.

В целом вознаграждение членам правления "Роснефти" в третьем квартале сократилось по сравнению с апрелем-июнем 2019 года на 64%, отметили в компании. За 9 месяцев 2018 года премии составили 1,67 млрд рублей, из который большая часть - 1,163 млрд рублей - также была выплачена во втором квартале.

В настоящее время в правление "Роснефти" входит 11 человек.