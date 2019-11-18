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Акции "Яндекса" в начале торгов на Nasdaq выросли почти на 9% на фоне корпоративных новостей

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Акции "Яндекса" в понедельник выросли на 8,75% в начале торгов на американской бирже Nasdaq, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17:35 акции интернет-компании стоили $38,92 за бумагу.

Ранее совет директоров "Яндекса" представил новую схему корпоративного управления, главным нововведением которой станет создание некоммерческого "Фонда общественных интересов" и передача ему "золотой акции" от Сбербанка. Помимо этого, совет директоров одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн.

В этот же день депутат Госдумы РФ Антон Горелкин сообщил об отзыве законопроекта о значимых интернет-ресурсах для его последующей доработки.

Фонд сможет выдвигать в совет директоров "Яндекса" двух человек из 12 и будет участвовать в согласовании сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, о согласовании передачи существенной интеллектуальной собственности, согласовании изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласовании возможных партнерств компании с правительствами других стран.

Эти права фонду как раз даст обновленная "золотая акция" "Яндекса", которую Сбербанк передаст фонду. Сейчас акция дает Сбербанку возможность блокировать консолидацию 25% акций "Яндекса" в руках одного инвестора.

В исключительных случаях фонд сможет временно заменять гендиректора российского "Яндекса". В пресс-релизе компании было сказано, что фонд займется мониторингом баланса интересов общества, инвесторов, сотрудников компании и пользователей сервисов "Яндекса" и позволит компании развивать свой бизнес, в том числе за рубежом.

Однако в материалах к внеочередному собранию акционеров, которое 20 декабря должно утвердить предложенные изменения, компания указала, что перемены могут негативно сказаться в том числе на финансовых показателях компании и ее корпоративной культуре.

Предложенные изменения компания согласовала с Кремлем, сказал источник "Интерфакса", близкий к администрации президента. Кремль не вмешивается в корпоративные дела компаний, но внимательно следит за изменениями в структуре "Яндекса", заверил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Яндекс Nasdaq

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