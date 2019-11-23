Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Миссия Международного валютного фонда (МВФ) по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявила о конструктивных и плодотворных обсуждениях с представителями украинских властей, однако для заключения договоренности о новой программе сотрудничества (Staff Level Agreement) потребуется продолжение дискуссий в ближайшее время.

"Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях в отношении мер и реформ, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ... Дискуссии продолжатся в последующие недели", - говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена, распространенном в субботу.

Среди обсуждаемых необходимых шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, а также реформы, направленные на улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права и наращивание экономического роста, отмечается в документе.

Также в нем говорится, что миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, достигнутому украинскими властями в последние несколько месяцев на пути реформ и соблюдении взвешенной экономической политики.

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова сказала, что страна должна закончить сотрудничество с МВФ в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней.

Украина и МВФ

Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой трехлетней программы расширенного финансирования EFF на $5-6 млрд. В сентябре Киев посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию.

Украинское правительство и Центробанк надеются, что позитивное решение о новой программе будет принято в декабре, что позволит получить первый транш по ней до конца 2019 года.

Верховная рада уже приняла закон о госбюджете-2020, что является одним из главных условий для открытия программы. Парламент также вернул норму об ответственности за незаконное обогащение и одобрил в первом чтении закон об обороте сельхозземель на Украине, что также повышает шансы на позитивное решение МВФ.

Среди других вопросов остается прогресс в возмещении средств налогоплательщиков, потраченных на национализацию ПриватБанка и выплату вкладчикам других выведенных с рынка банков, а также гарантии невозврата национализированных или выведенных с рынка банков их владельцам даже в случае, если подобное решение примет суд.