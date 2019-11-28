Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен большинства blue chips на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект в поддержку протестных выступлений в Гонконге, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились менее чем на 0,05%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2928,62 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1441,51 пункта (+0,03%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах "плюс-минус" 0,5%, лидерами снижения выступили акции АФК "Система" (-1,9%).

Просели также бумаги "Роснефти" (-0,5%), "Татнефти" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Мобильных телесистем" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "Мосбиржи" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), ВТБ (-0,04%), "Сургутнефтегаза" (-0,02%).

Вместе с тем выросли в цене акции "Соллерса" (+0,5%), "Трубной металлургической компании" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "РусАла" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "Яндекса" (+0,05%).

Американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом, вновь обновив рекордные максимумы, поддержку рынку оказали статистические данные и надежды на возможность США и Китая заключить первую фазу торгового соглашения. Министерство торговли США пересмотрело оценку роста ВВП страны в третьем квартале до 2,1% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,9%. Аналитики в среднем не ожидали изменения, сообщает Trading Economics. Таким образом, рост в июле-сентябре ускорился по сравнению с 2% во втором квартале текущего года.

Опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), указал на то, что американские компании отметили продолжающийся рост экономической активности, зарплат и цен в последние недели и в целом сохраняют оптимистичный прогноз. В то же время данные министерства торговли США показали, что доходы населения в октябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. Расходы американцев в октябре повысились на 0,3%. Таким образом, они увеличились по итогам восьмого месяца подряд. Аналитики ожидали повышения обоих показателей на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Вместе с тем фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в четверг, трейдеры следят за развитием ситуации вокруг торговых переговоров Вашингтона и Пекина после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект в поддержку протестных выступлений в Гонконге. Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился на 0,15%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,35%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, в то время как австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,2%.

Трамп сообщил, что подписал два законопроекта по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами американского Конгресса. "Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в заявлении Трампа. В свою очередь Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на подписание законопроекта, ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне. Гонконгская администрация выразила сожаление и протест в связи с принятием США закона "О правах человека и демократии в Гонконге", назвав его вмешательством во внутренние дела этого специального административного района Китая.

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг продолжают снижаться на данных о росте запасов в США. Также накануне стало известно, что добыча в стране достигла нового рекорда - 12,9 млн баррелей в сутки. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подешевели на 0,31% - до $63,86 за баррель. В среду их цена снизилась на 0,33%, составив на закрытие $64,06 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром опускаются на 0,48% - до $57,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на 0,51%, закрывшись на отметке $58,11 за баррель.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей, бензина - на 5,132 млн баррелей, дистиллятов - на 725 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 600 тыс. баррелей, а также повышение запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. При этом запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали за неделю на 97 тыс. баррелей.