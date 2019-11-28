Российский рынок акций завершил торги небольшим снижением

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Торги четверга на российском рынке акций завершились небольшим снижением на фоне ухудшившейся ситуации на мировых рынках капитала после того, как президент США Дональд Трамп подписал законы в поддержку протестующих в Гонконге.

К 18:50 индекс МосБиржи снизился на 0,05% до 2927,57 пункта, индекс РТС опустился на 0,13%, до 1439,18 пункта; цены основных "фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 1,9%.

В частности, подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-1,9%), "Яндекса" (-1,6%), "Интер РАО" (-1,3%), АФК "Система" (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,2%), "Мосбиржи" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Северстали" (-0,4%), "Норникеля" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Татнефти" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%),

Выросли котировки "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Магнита" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%), "РусАла" (+0,4%), "ФСК ЕЭС" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Распадской" (+0,3%), "РусГидро" (+0,2%), "Мобильных телесистем" (+0,1%), "Россетей" (+0,1%), "Газпрома" (+0,04%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию негативных настроений на российском рынке акций способствовали прежде всего возросшие опасения за судьбу торговой сделки между США и Китаем после того, как президент Трамп подписал законы в поддержку протестных выступлений в Гонконге. На этом фоне упали фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Европейские площадки также находились под давлением продавцов - основные фондовые индексы Европы снизились к концу торгов 28 ноября на 0,1-0,7%.

Трамп сообщил, что подписал два законопроекта по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами Конгресса. "Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Си (председатель КНР Си Цзиньпин. - ИФ.), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа. В свою очередь Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на подписание законов, ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, заявил в четверг МИД КНР. Гонконгская администрация выразила сожаление и протест в связи с принятием США закона "О правах человека и демократии в Гонконге", назвав его вмешательством во внутренние дела этого специального административного района Китая.

Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжили снижаться на данных о росте запасов в США. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей, бензина - на 5,132 млн баррелей, дистиллятов - на 725 000 баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 600 000 баррелей, а также повышение запасов бензина на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Также накануне стало известно, что добыча в стране достигла нового рекорда - 12,9 млн баррелей в сутки.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по Москве подешевели на 1% - до $63,41 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже опустились к этому времени на 0,53% - до $57,8 за баррель.