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"Победа" запросила допуски к рейсам из Сибири в Таиланд

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") запросила допуски Росавиации к регулярным рейсам из ряда городов Сибири в Таиланд, свидетельствуют материалы к очередному заседанию межведомственной комиссии при Минтрансе РФ.

Допуски запрошены на рейсы из Красноярска, Новосибирска, Иркутска в Бангкок и Пхукет. В каждом случае - с частотой до четырех раз в неделю. На часть из допусков или частот также претендуют авиакомпании S7, Nordwind, NordStar, "Уральские авиалинии". "Победа" также запросила допуск к рейсам до четырех раз в неделю по маршруту Омск - Пхукет, других претендентов на него нет. До этого "Победа" не выполняла рейсов в Таиланд.

Параллельно авиакомпания просит допуски к рейсам из Москвы в три города Германии - Нюрнберг, Бремен и Падерборн, во всех случаях до семи раз в неделю. На допуск к Нюрнбергу также претендует "ЮТэйр". Еще один запрошенный допуск - на полеты до семи раз в неделю из Москвы в Ханью (о.Крит).

На сезон лето-2020 "Победа" запросила допуски из Москвы в ряд городов Италии, куда уже летала ранее по соглашению с итальянской авиакомпанией Ernest: в Верону, Геную, Бари, Триест, Римини, Палермо, Тревизо, Бергамо, Рим.

Победа Аэрофлот Таиланд

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