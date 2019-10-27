"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на 5 вместо 25 евро

На решение авиакомпании повлияло вмешательство Генпрокуратуры РФ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" после вмешательства Генпрокуратуры РФ решила поднять цены на билеты из зарубежных аэропортов только на 5 вместо 25 евро, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

В октябре Мосгорсуд поддержал требование транспортной прокуратуры отменить сбор в размере 25 евро за регистрацию пассажиров "Победы" в зарубежных аэропортах. Компания ввела его год назад, сбор взимался только на стойках в зарубежных аэропортах, в то время как онлайн-регистрация осталась бесплатной. В России регистрация на стойке по умолчанию заложена в стоимость билета, поэтому пассажиров, вылетающих из российских аэропортов, нововведение не затронуло.

"Победа" называла введение сбора вынужденной мерой: чтобы не повышать цены на перелет из-за аномального роста стоимости авиатоплива в прошлом году и снижения курса рубля. Кроме того, "Победа" ссылалась на мировую практику: неправильно включать в тариф услугу регистрации, если пассажиры могут это пройти сами и бесплатно.

Однако прокуроры убедили суд, что сбор "напрямую противоречит указанным положениям закона". После этого "Победа" сообщила, что "вынуждена включить в тариф стоимость регистрации клиентов в зарубежных аэропортах", и что, таким образом, стоимость билетов на все рейсы из заграницы с 28 октября вырастут на 25 евро. В Генпрокуратуре РФ в связи с этим решили провести дополнительную проверку компании.

"В зарубежных аэропортах, где за регистрацию каждого человека взимается сбор, на рейсах "Победы" можно было сэкономить: зарегистрироваться самостоятельно онлайн и не оплачивать услугу агента в аэропорту. Но нас обязали по умолчанию включить во все тарифы стоимость регистрации, даже для тех клиентов, кто зарегистрировался онлайн", - заявил представитель "Победы".

"Но это убивает философию "голого тарифа", когда вы платите только за перелет и отказываетесь от всего, что увеличит стоимость билета. Это бьет по самым экономным путешественникам. Поэтому мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на 5 евро и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента", - добавил собеседник агентства.

"Победа" - низкобюджетный перевозчик группы "Аэрофлот", летает из России по 28 международным направлениям, в основном в страны Европы.