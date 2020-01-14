Правительство РФ поддержало штрафы для за ввоз немаркированных сигарет

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило положительное заключение на депутатский законопроект, который вводит штрафы для физических лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией продукции за ввоз и перемещение по территории РФ немаркированных сигарет, сигар и табака свыше установленной нормы.

"Правительством РФ законопроект поддерживается с условием его доработки с учетом высказанных замечаний", - говорится в отзыве, с которым ознакомился "Интерфакс". Согласно документу, претензии правительства касаются двух вопросов: нормы допустимого перемещения немаркированной продукции по территории РФ и запрета на ввоз сверх установленной нормы, под который подпадают страны ЕврАзЭС.

Пакет законопроектов был внесен депутатами в апреле. Основная цель новаций - борьба с контрафактом из стран ЕврАзЭС. Так, поправки в закон об охране здоровья граждан (N684924-7) предлагали ввести ограничение на ввоз и перемещение физическими лицами не маркированной в соответствии с законодательством РФ табачной продукции, в том числе из стран ЕврАзЭС.

Согласно законопроекту, совершеннолетние граждане смогут ввозить через границу РФ или перемещать по территории страны немаркированную продукцию в количестве не более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим вестом не более 750 граммов на одного человека. Авторы инициативы напоминали, что внутри территории Таможенного союза физические лица могут свободно перемещать товары для целей, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, без определения допустимого количества сигарет к перемещению для личного потребления.

В свою очередь поправки в КоАП (N697153-7) предусматривали кратный рост штрафов для физических и должностных лиц за оборот табачных изделия без маркировки. Сейчас штраф для физических лиц составляет от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, предлагалось поднять его до уровня от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Размер штрафа для должностных лиц составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, предлагалось установить его на уровне от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Правительство поддержало увеличение штрафов, но рекомендовало привести норму законопроекта о провозе для личного пользования согласно решению совета ЕврАзЭС (от 20 декабря 2017 года). По нему на территорию союза можно ввозить для личного пользования не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом более 250 граммов. При этом из обоих законопроектов рекомендовано убрать любые ограничения, касающиеся ввоза из стран ЕврАзЭС в РФ. Таким образом, в итоге штрафы за нелегальный ввоз сверх установленной нормы могут быть повышены, при этом норма провоза останется неизменной, а отношения внутри ЕврАзЭС пакет законопроектов не затронет.