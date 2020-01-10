Медведев предложил запретить торговлю никотиносодержащими смесями в ЕврАзЭс

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев считает необходимым полностью запретить торговлю никотиносодержащими смесями на всей территории ЕврАзЭс.

"У нас есть продукты, изъятые из гражданского оборота, которые просто не подлежат продаже - те же самые наркотики. Надо просто запретить это (никотиносодержащие смеси)", - сказал он на встрече с главой МВД Владимиром Колокольцевым и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой по вопросам усиления контроля за оборотом никотиносодержащей продукции.

По словам премьера, "нужно провести работу, чтобы от имени Российской Федерации, например, пошла инициатива в евразийскую коллегию, если нужно мы это рассмотрим на Совете глав правительств". "У нас границ нет, и если это останется где-то в другой стране, эту дрянь все равно будут завозить", - пояснил глава правительства.

Он поручил Поповой подготовить соответствующие решения.

В свою очередь Колокольцев в ходе совещания доложил о том, что в конце декабря 2019 года его ведомство подготовило и направило в Минздрав для согласования законопроект о запрете такой продукции в России. По словам министра, уже 23 российских региона самостоятельно запретили на своей территории продажу никотиносодержащих смесей.

Также Колокольцев рассказал, что только за прошедшие выходные были установлены 400 интернет-сайтов, торгующие никотиносодержащими смесями, в Роскомнадзор направлены предложения об их блокировке. По словам министра, были возбуждены 13 уголовных дел в рамках борьбы с никотиносодержащими смесями.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание на особую опасность такого рода продукции. В частности, Попова заметила, что в одном никотиносодержащем леденце количество никотина может быть равным объему, содержащемуся в пачке сигарет, а доза в пять-шесть подобных леденцов может стать летальной для человека массой около 40 кг.

Попова рассказала, что ее ведомство на сегодняшний день провело уже более 120 тысяч мониторинговых проверок и проверило все торговые точки, имеющие лицензию на продажу табака.