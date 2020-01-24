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Помощник Путина рассказал о реакции международного бизнеса на смену правительства РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Международные компании оптимистично сморят на изменения, происходящие в экономике России, позитивно оценивают смену правительства и готовы наращивать инвестиции, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) по итогам Всемирного экономического форума в Давосе.

"Настроение у них (иностранных инвесторов - ИФ) очень позитивное (по поводу происходящего в России - ИФ)", - сказал Орешкин по итогам проведенных в Давосе в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) встреч (в частности, прошло заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям).

Новое правительство

"Инвесторы видят те инициативы, которые были заложены в последние годы и с точки зрения делового климата - позиция России - 28 место (в рейтинге группы Всемирного банка Doing Business - ИФ), и мы продолжаем продвигаться вперед. Регуляторная гильотина, снятие барьеров, которые есть в российской экономике, изменения отраслевого регулирования, - много историй, которые в ближайшие пару лет будут реализовываться и будут делать условия для ведения бизнеса в России лучше", - отметил помощник президента РФ.

Орешкин добавил, что международные компании, которые "с оптимизмом смотрят на российскую ситуацию" в экономике, готовы инвестировать в нее и развивать в РФ новые проекты.

21 января стал известен состав обновленного правительства РФ, тогда президент Владимир Путин подписал указ о назначении глав министерств. Предыдущий состав кабмина во главе с бывшим премьером Дмитрием Медведевым подал в отставку 15 января.

Максим Орешкин Давос

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