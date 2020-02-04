Белорусский оператор "Дружбы" подогнал сроки очередного ремонта к работам в России

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" - "Гомельтранснефть Дружба" - решил начать ремонт на своем участке трубы, чтобы синхронизировать его с экстренным ремонтом в России, заявили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

О начале ремонта оператор объявил 3 февраля. В январе компания предупредила, что будет проводить ремонты раз в месяц, при этом давление в трубе будет снижаться, а прокачка нефти - частично останавливаться.

"В связи с тем, что на линейной части нефтепровода "Дружба" на территории России возникла проблема, требующая экстренного решения, белорусской стороной было принято решение синхронизировать ремонтные работы на своем участке, чтобы не создавать дополнительных приостановок транзита нефти", - сказал пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

"Гомельтранснефть Дружба" занялся ремонтом дефектов на участках магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест", а также реконструкцией технологических трубопроводов на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кобрин" и НПС "Туров". Работы должны завершиться 6-7 февраля.

Кроме того, "Гомельтранснефть Дружба" продолжает ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов "Унеча - Мозырь" и "Мозырь - Брест", выявленных по результатам внутритрубной диагностики.

"Исходя из степени опасности дефектов, методов ремонта и расположения мест повреждения трубопроводов на местности, принято решение о снижении режима перекачки на МН "Мозырь-Брест" (польское направление. - ИФ.) с частичным выводом отдельных участков нефтепровода", - предупреждал оператор.

Также в феврале продолжатся работы по очистке и диагностированию трубопровода DN800 на участке МН "Мозырь - Брест" от НПС "Пинск" до 441-го км.