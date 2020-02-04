Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 06:32

Белорусский оператор "Дружбы" подогнал сроки очередного ремонта к работам в России

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" - "Гомельтранснефть Дружба" - решил начать ремонт на своем участке трубы, чтобы синхронизировать его с экстренным ремонтом в России, заявили в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

О начале ремонта оператор объявил 3 февраля. В январе компания предупредила, что будет проводить ремонты раз в месяц, при этом давление в трубе будет снижаться, а прокачка нефти - частично останавливаться.

"В связи с тем, что на линейной части нефтепровода "Дружба" на территории России возникла проблема, требующая экстренного решения, белорусской стороной было принято решение синхронизировать ремонтные работы на своем участке, чтобы не создавать дополнительных приостановок транзита нефти", - сказал пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

"Гомельтранснефть Дружба" занялся ремонтом дефектов на участках магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест", а также реконструкцией технологических трубопроводов на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Кобрин" и НПС "Туров". Работы должны завершиться 6-7 февраля.

Кроме того, "Гомельтранснефть Дружба" продолжает ремонт дефектов на линейной части магистральных нефтепроводов "Унеча - Мозырь" и "Мозырь - Брест", выявленных по результатам внутритрубной диагностики.

"Исходя из степени опасности дефектов, методов ремонта и расположения мест повреждения трубопроводов на местности, принято решение о снижении режима перекачки на МН "Мозырь-Брест" (польское направление. - ИФ.) с частичным выводом отдельных участков нефтепровода", - предупреждал оператор.

Также в феврале продолжатся работы по очистке и диагностированию трубопровода DN800 на участке МН "Мозырь - Брест" от НПС "Пинск" до 441-го км.

Гомельтранснефть Дружба Мозырь Брест Белнефтехим Транснефть Белоруссия

Новости по теме

Новости

На Дальнем Востоке овощи подорожали в полтора-два раза

Что случилось этой ночью: вторник, 4 февраля

Представители "Белнефтехима" будут договариваться о поставках нефти с Казахстаном

Представители "Белнефтехима" будут договариваться о поставках нефти с Казахстаном

Мишустин поручил перенести Сочинский инвестфорум из-за коронавируса

Цена Brent упала до минимума за 13 месяцев

Цена Brent упала до минимума за 13 месяцев

Вспышка коронавируса омрачает перспективы экономики в 2020 году

Вспышка коронавируса омрачает перспективы экономики в 2020 году

"РусАл" приостановит работу в Гайане из-за беспорядков

Белоруссия начала ремонт участков и станций нефтепровода "Дружба"

Спрос на нефть в Китае упал на 20% на фоне распространения коронавируса

Новый коронавирус в Китае

Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса

Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');