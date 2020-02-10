"Белнефтехим" ожидает удвоения потерь белорусских НПЗ из-за налогового маневра в РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Концерн "Белнефтехим" прогнозирует двукратное увеличение финансовых потерь белорусских НПЗ в 2020 году по сравнению с 2019 годом из-за реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

Как заявила начальник планово-экономического управления концерна Анна Гурина в опубликованном в понедельник интервью корпоративному журналу "Вестник Белнефтехима", потери белорусских заводов от удорожания сырья в 2020 году возрастут при сопоставимых котировках нефти.

Она также добавила, что российские нефтяные компании "имеют возможность поддерживать эффективность за счет соответствующих выплат из бюджета обратного акциза, компенсирующего удорожание сырья, и демпфирующего коэффициента, который позволяет сдерживать цены на внутреннем рынке". В результате разница в розничных ценах на топливо в Белоруссии и России сегодня составляет около 10—13 процентов, отметила Гурина.

По ее словам, "Белнефтехим" и республиканские НПЗ разработали еще в прошлом году стратегию работы в условиях налогового маневра. Ее основные составляющие - это "завершение начатых инвестиционных проектов в целях увеличения выхода светлых нефтепродуктов", повышение операционной эффективности предприятий, оптимизация загрузки производственных мощностей, повышение эффективности продаж, пояснила Гурина.

"Все эти направления оцифрованы в бизнес-планах НПЗ на 2020 год", - добавила представитель "Белнефтехима". В 2020 году НПЗ, по оценкам экспертов, смогут сэкономить 36 млн долларов благодаря снижению затрат, сказала Гурина.

"Внутренние меры являются приоритетными для производителей, но полностью не компенсируют негативный эффект от изменения внешних условий. По прогнозу на 2020 год стоимость нефти в себестоимости производства нефтепродуктов будет занимать долю не менее 87%", - также обратила внимание начальник планово-экономического управления концерна.

Ранее в феврале белорусский премьер Сергей Румас заявил, что потери республики от налогового маневра РФ в 2019 году составили 330 млн долларов. Как отмечал Румас, в эту сумму входят потери бюджета - $130 млн, а также потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн.

Налоговый маневр

Госдума приняла пакет законов о налоговом маневре в нефтяной отрасли в июле 2018 года. Налоговый маневр в РФ привел к удорожанию нефти для Белоруссии и снижению экспортных пошлин на нефтепродукты, которые в настоящее время являются основным источником формирования профицита бюджета и направляются на погашение внешнего госдолга.

С 2019 года Белоруссия начала импортировать нефть из РФ на новых условиях, с учетом удорожания из-за налогового маневра. В результате маневра цена беспошлинных поставок нефти в Белоруссию будет ежегодно возрастать пропорционально уменьшению российской экспортной пошлины на нефть. Кроме того, Белоруссия унифицирует экспортные пошлины на нефтепродукты с РФ, в связи с этим объем доходов белорусского бюджета также будет снижаться из-за уменьшения размера пошлин.

Белорусские власти инициировали переговоры с руководством РФ о возможной компенсации издержек, однако правительство России заявило о нецелесообразности предоставления Белоруссии компенсаций в связи с изменением внутренней налоговой политики.